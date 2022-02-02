Верховный суд запретил в России движение «Колумбайн» — оно в том числе повлияло на Ильназа Галявиева

Фото: Максим Платонов (архив)

Верховный суд России признал террористическим и запретил в стране движение «Колумбайн». Административный иск направляла Генеральная прокуратура.

— Как установлено прокуратурой и подтверждено на судебном заседании, названная террористическая организация основана на идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране путем реализации масштабных насильственных акций, — сообщили в Генпрокуратуре.

В надзорном ведомстве объяснили, что участники движения «отрицают общепринятые моральные принципы и нравственные ценности, пропагандируют девиантное поведение, суицид и насилие как норму жизни и способ достижения своих целей».

— В социальных сетях создаются тематические группы так называемого скулшутинга, осуществляется психологическая обработка по снятию у молодежи и подростков морального запрета на применение насилия и совершение убийств. Под воздействием насильственной идеологии «Колумбайна», а также массированной пропаганды «скулшутинга» его участниками совершаются резонансные преступления, — обратили внимание в Генпрокуратуре.

В январе стало известно, что надзорное ведомство подало иск в суд еще в начале декабря 2021 года. Заседание решили провести в закрытом режиме.

В Генеральной прокуратуре напомнили, что организация либо участие в деятельности террористической организации преследуются по закону. Нарушителям грозит уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

Мнения о деструктивности и угрозе движения «Колумбайн» неоднократно озвучивались в России. В Общественной палате, например, высказывались о том, что признание движения террористическим позволит правоохранительным органам усилить борьбу с подобными сообществами, их участниками и создателями.

Как рассказывал председатель СКР Александр Бастрыкин, движение «Колумбайн» повлияло на Ильназа Галявиева, устроившего 11 мая 2021-го стрельбу в казанской гимназии №175. По его словам, из-за того, что этот факт сразу не учли, стрелок был признан невменяемым.

— Для проведения второй экспертизы следствие представило экспертам дополнительные материалы — выводы деструктологов, заключивших, что мотивация Галявиева сводилась к дублированию действий других последователей этого течения, в том числе Владислава Рослякова, устроившего массовый расстрел в Керчи, — объяснил Бастрыкин.



Татьяна Демина