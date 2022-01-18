СК предъявил ПСО «Казань» фиктивные работы на строительстве стадионов ЧМ-2018

Фото: Максим Платонов

В неуплате налогов на добавленную стоимость и прибыль в размере 2,7 млрд рублей заподозрили гендиректора ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Уголовное дело возбуждено вчера в 5-м отделе по особо важным делам Следкома по РТ.

По версии экономической полиции МВД и Следкома по РТ, эти средства были скрыты от казны во время строительства футбольных стадионов в Самаре и Саранске путем фиктивных договоров с семью субподрядчиками компании в 2013—2018 годах, сообщают источники «Реального времени».



По информации от близких к силовым ведомствам лиц, информационный вброс о новом уголовном деле произошел раньше допроса самого фигуранта. Неофициальным поводом стали очередные обыски-выемки документов в офисе предприятия.

Заметим, что в первом налоговом деле против экс-депутата Госсовета республики фигурировала сумма вдвое меньше и претензии выдвигались по декларациям предприятия за 2018 год. То дело в апреле 2021-го прогремело обысками в казанской штаб-квартире ПСО, однако задержание Зиганшина 7 июня прошло без огласки.

Тогда в изоляторе строймагнат провел больше суток: суд назначил ему редчайшую для республики меру пресечения в виде залога, установив его размер в 100 млн рублей. Свободу вип-фигурант получил лишь после поступления рекордной для республики суммы залога на спецсчет судебного департамента.

Как выяснилось задним числом, крайней меры пресечения — водворения в СИЗО — следователь на том заседании не просил. Предлагал избрать для заслуженного строителя домашний арест на срок до 5 августа. Представитель прокуратуры проявил солидарность. Защитник и сам обвиняемый ратовали о более мягкой мере пресечения в виде залога, просили дать возможность Зиганшину остаться у руля предприятия в период выполнения важных госзаказов.

Комментировать данную историю пресс-служба компании и адвокат, защищавший Зиганшина на том заседании, не стали. Предложение «Реального времени» прокомментировать новое дело пока энтузиазма не вызвало.

В Следкоме по Татарстану также не спешат делиться деталями расследования в официальном порядке. Тогда как после возбуждения первого дела глава управления Валерий Липский в интервью «Реальному времени» предельно четко пояснял позицию следствия:

— Ходили разговоры, что эта организация неприкасаемая, но перед законом у нас все равны. Возбудили уголовное дело по неуплате налогов в ПСО «Казань», МВД выделило сотрудников полиции и способствовало проведению оперативных мероприятий. Прокуратура признала постановление о возбуждении дела законным. На сегодняшний день наложен арест на имущество организации в 1,7 млрд рублей. Будем расследовать, добиваться возмещения ущерба и привлечения виновных к уголовной ответственности.

Впрочем, через несколько месяцев после задержания и освобождения под залог Равиль Зиганшин встречался с первым лицом страны и лично обещал Владимиру Путину завершить в срок работы на второй очереди космодрома «Восточный».

В настоящее время, по данным источников «Реального времени», силовики тщательно изучают деятельности контрагентов ПСО «Казань» — «Свиягастрой», «Свиягадорстрой», «Татдорстрой», «Техникон», «Альтаир Строй» и «Нарат».

