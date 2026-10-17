Посольство РФ рекомендовало россиянам отложить поездки в Саудовскую Аравию

В дипмиссии уточнили, что экстренная эвакуация россиян не рассматривается, так как прямой угрозы безопасности граждан нет

Фото: Арсений Фавстрицкий

Посольство России в Саудовской Аравии рекомендовало гражданам временно воздержаться от посещения королевства до нормализации авиасообщения. Об этом сообщают «Известия».

Основные трудности вызваны приостановкой работы столичного аэропорта и сбоями в функционировании ряда других воздушных гаваней, ограничения в которых действуют до 17 октября.

В дипмиссии уточнили, что экстренная эвакуация россиян не рассматривается, так как прямой угрозы безопасности граждан нет.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В посольстве посоветовали в случае необходимости использовать работающие аэропорты в других городах королевства или в сопредельных государствах. Дипмиссия находится в контакте с местными ведомствами для оказания содействия.

Ограничения на полеты введены после атак йеменских хуситов. 15 октября власти Саудовской Аравии сообщили об ударах по трем аэропортам страны.

Напомним, что сегодня некоторые проблемы с задержками рейсов возникли в аэропортах Москвы.

Зульфат Шафигуллин