События недели: новый терминал аэропорта Казани и угроза срыва дизельной сделки
Чем запомнилась середина октября
На этой неделе произошло сразу несколько громких событий. В международном аэропорту Казань в тестовом режиме заработал новый терминал B для внутренних рейсов, в конгресс США внесли законопроект, призванный заблокировать дизельную сделку между Штатами и Россией, комитет Госсовета Татарстана одобрил законопроект о полном запрете продажи вейпов в республике с 1 марта 2027 года, прошел II Российско-индийский бизнес-форум «Тайм», Нобелевскую премию по экономике присудили за исследования по управлению ожиданиями, а «Яндекс» продолжает устранять последствия атак на дата-центры. Чем запомнилась эта неделя — в материале «Реального времени».
Атака на дата-центры «Яндекса» и Сбера: устранение последствий
На прошлой неделе дата-центры «Яндекса» в нескольких регионах атаковали беспилотники: 8 октября — в Рязанской области, 9 октября — в Калужской области, 11 октября — во Владимирской области. После этого наблюдались масштабные сбои в сервисах компании, включая «Яндекс Go», «Почту», «Алису», «Яндекс Директ», «Телемост», «Яндекс Диск», «Яндекс Музыку» и «Яндекс Пэй». Они затронули и другие платформы, использующие серверную инфраструктуру «Яндекса» — «Циан», Twinby, «Авиасеилс», Wildberries, «Авто.ру» и т.д. На данный момент часть сервисов восстановила свою работу — среди них «Алиса», «Яндекс Go», частично «Яндекс Директ» и т.д.
Также атаке подвергся дата-центр Сбера. Этот факт 14 октября подтвердил первый зампред правления Александр Ведяхин: «При этом все системы и все сервисы Сбербанка работают штатно».
Запрет продажи вейпов в Татарстане
Комитет Госсовета Татарстана одобрил законопроект о полном запрете продажи вейпов в республике с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года. Инициатива предполагает запрет розничной торговли электронными сигаретами и жидкостями для них. Теперь ее должен одобрить Госсовет Татарстана на заседании 19 октября.
На фоне этого в Казани появились предложения о продаже действующих табачных магазинов и торговых сетей. На приложенных к ним фотографиях за затемненной витриной видны жидкости для парения и соответствующее оборудование. Иными словами, формально они табачные, но по факту эти точки торгуют и вейп-продукцией, на которую и направлен готовящийся запрет. Однако авторы объявлений связь продажи с готовящимся запретом вейпов не называют.
Равилю Зиганшину грозит личное банкротство из-за долга ПСО «Казань» в 1,2 млрд
В начале октября сообщалось, что Межрайонная инспекция ФНС №7 по Омской области подала на банкротство главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. На этой неделе были обнародованы требования — 1,16 млрд рублей. Сумма совпадает с невыплаченной частью долга компании по мировому соглашению с налоговиками. По нему, напомним, Зиганшин выступил поручителем.
Сумма задолженности ПСО «Казань» перед бюджетом составляла 2,5 млрд рублей. Предприятие обязалось погасить ее, но сорвало график выплат. Теперь и ПСО, и его бенефициару грозит банкротство.
Новый терминал аэропорта Казани ввели в работу
В международном аэропорту Казань в тестовом режиме заработал новый терминал B для внутренних рейсов. Его площадь превышает 38 тыс. кв. м, а пропускная способность составляет 1,5 тыс. пассажиров в час. При участии главы Татарстана Рустама Минниханова в среду был отправлен первый рейс.
Новый терминал рассчитан на обслуживание более 5,7 млн пассажиров в год. В здании работают 32 стойки регистрации, 9 линий досмотра и 9 выходов на посадку, включая 4 телетрапа. Для семей с детьми оборудованы два специальных пространства — до и после досмотра.
Вместе с тем планируют реконструировать терминалы 1 и 1А для увеличения пропускной способности. Рустам Минниханов поручил детально прописать этапы работ и оперативно приступить к ним, уделив особое внимание взаимодействию с пограничными и таможенными службами.
Татарстанские фермеры досрочно пустили скот под нож
Татарстанстат сообщил, что поголовье крупного рогатого скота на конец августа 2026 года в хозяйствах республики, по отчетам и расчетным данным, насчитывало 803,4 тыс. голов — на 5,6% меньше, чем на аналогичную дату 2025 года.
Проблема сокращения поголовья скота в хозяйствах республики возникла не в 2025 году — предпосылки были заложены год назад, считает президент Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров:
— По Ломоносову, никакое вещество не исчезает в никуда и не возникает из ничего, а переходит из одного состояния в другое. Вот и эти коровы и овцы перешли из живого состояния в состояние мяса, потому что крестьянину надо было в 2025 году засеять поля и убрать их. А цены, на которые сельхозтоваропроизводители рассчитывали, они в итоге не получили. А во дворах у них стоят буренки и бычки — надо их кормить или реализовать, независимо от того, набрали они или нет нужный вес — 450—500 килограммов. Деньги-то нужны были — оплатить кредиты, лизинговые платежи, и пошел забой. Это было еще в прошлом году, а сейчас мы пожинаем результаты этого.
Дизельная сделка США и России: Штаты против
На этой неделе широко обсуждалась дизельная сделка между Россией и США, которая была заключена в прошлую пятницу президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе телефонного разговора они договорились о поставке 300 тыс. тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Трамп отметил, что еще 500 тыс. будут поставлены в ноябре, а 1 млн тонн — «сразу после этого». Для реализации планов Минфин США временно ослабил антироссийские санкции.
Россия уже сняла запрет на экспорт дизеля, а в Госдуме заверили, что дефицита топлива из-за поставки в США не будет.
11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия без проблем сможет продавать дизельное топливо на мировые рынки, так как спрос на нефтепродукты в мире огромный. А 16 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, несмотря на сделку, Украина продолжает просить оружие: «Насчет дизельной сделки — эта сделка была предложена, мы ее поддержали, но господин Зеленский заявил уже не раз, по-моему, публично: «Не надо ко мне приставать с этой дизельной сделкой, дайте лучше ракеты к системе Patriot, мне нужно продолжать бить по российскому энергетическому сектору, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам».
Однако в Штатах выступили против сделки. В конгресс США внесли двухпартийный законопроект, призванный заблокировать договоренности о поставках российского дизельного топлива в Америку. Документ запрещает Корпорации международного развития и финансирования США инвестировать в российскую энергетику, аннулирует генеральные лицензии OFAC Минфина США и запрещает выдачу новых, а также обязывает администрацию Трампа ввести санкции против российской энергетики.
Прошел II Российско-индийский бизнес-форум «Тайм»
В этом году основной темой форума стала «Россия и Индия: время регионов». На итоговом пленарном заседании раис РТ Рустам Минниханов сообщил о проектах, находящихся в высокой стадии готовности. По его словам, на заседании круглого стола с бизнес-кругами представилась возможность подробно заслушать те проекты, которые уже очень близки к реализации.
— Они будут интересны для нашей страны, — рассказал он, не раскрывая всех подробностей. Но добавил, что в первом квартале делегация Татарстана с официальным визитом посетит Индию. Договоренность об этом достигнута с послом Индии в Российской Федерации Винаем Кумаром.
Всего было подписано 26 соглашений. Например, ГК «Точно», индийская компания SriSri Tattva и АИР РТ договорились о создании центра аюрведы. Он будет расположен в Зеленодольском районе.
В программе KazanForum-2027 могут отразить 90-летие Шаймиева
В 2027 году форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» пройдет с 4 по 6 мая. Раис Татарстана Рустам Минниханов напомнил, что 2027 год в Татарстане объявлен Годом Минтимера Шаймиева, и предложил провести мероприятия, посвященные этому событию:
— Минтимер Шарипович стоял у истоков Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Неоценим его вклад в развитие сотрудничества нашей страны с мусульманскими государствами. Важно отразить эту значимую дату в программе форума, чтобы подчеркнуть преемственность традиций диалога культур и укрепление партнерских связей между Россией и странами исламского мира. Мероприятия призваны отдать дань уважения многолетнему труду Минтимера Шариповича на благо республики и всей страны, а также продемонстрировать результаты международной работы, заложенной под его руководством.
Нобелевскую премию по экономике присудили за исследования по управлению ожиданиями
Последнюю из Нобелевских премий этого года — по экономике — присудили Роберту Холлу (Стэнфордский университет*, США) и Майклу Вудфорду (Колумбийский университет, США). Они разработали новые макроэкономические модели, которые значительно улучшили способность проводить эффективную стабилизационную политику. На основе моделей, которые они разработали, своевременные меры фискальной и монетарной политики могут «сгладить» взлеты и падения экономики, сделать ее более стабильной, а значит — предсказуемой.
Вместо моделей, основанных на статистических связях между макроэкономическими переменными, такими как инфляция, производство и потребление, они решили создать модели на основе микроэкономики — обратились к тому, как отдельные домохозяйства и предприятия, их совокупность влияют на экономику своим поведением. В центре их моделей — предположение о том, что домохозяйство, принимая решение о сбережениях, ориентируется на будущее. И предприятие, когда определяет цену на товар, тоже строит какую-то прогностическую модель. А значит, и каждая отдельная семья, и небольшое предприятие могут своей деятельностью влиять на это будущее и (в идеале) направлять экономику в нужное русло.
Мельникову не пустили в Нидерланды, «Ак Барс» прервал серию поражений, а Камила Валиева не приехала в Казань
На этой неделе в мире спорта произошло сразу несколько знаковых событий:
- Власти Нидерландов отказали в выдаче визы лидеру мировой женской гимнастики Ангелине Мельниковой. В связи с этим министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев потребовал лишить роттердамское первенство статуса квалификационного к Олимпиаде 2028 года.
- «Ак Барс» прервал четырехматчевую серию поражений, победив «Шанхай Дрэгонс» со счетом 3:2 в овертайме.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с президентом European Aquatics и вице-президентом World Aquatics Антонио Силвой перспективы возвращения турниров под эгидой континентальной федерации в Казань.
- Камила Валиева пропустит этап Гран-при в Казани. Спортсменка заявила, что не сможет выступить из-за болезни.
Куинджи и Николай II в Казани
В Казань приехали сразу две знаковые выставки. Первая: «Николай II: семья и престол» из собрания Государственного Эрмитажа — о жизни Романовых и империи на рубеже эпох. Ключевой экспонат выставки — портрет Николая II. Он сохранился почти в полный рост, не видно только ступней.
Вторая — выставка «тихого революционера» русской пейзажной живописи Архипа Куинджи. 60 работ приехало из собраний Русского музея, экспозицию дополнили четыре картины из фондов ГМИИ РТ, а также творения его учеников. Выставка будет работать до 8 марта 2027 года.
Погода — температурный рекорд, ожидания
На этой неделе в Казани побит температурный рекорд, державшийся с 1896 года. 13 октября максимальная температура на одной метеостанции составила +21,3 градуса, на другой — +22,3 градуса. Прежний рекорд зафиксировали еще 109 лет назад. Еще один рекорд был побит 16 октября — воздух в Казани прогрелся до +19,9°, прежний максимум был зафиксирован в 1923 и 1955 годах.
Однако аномальное тепло не продлится долго. Уже в воскресение погода начнет меняться — из-за приближения холодного атмосферного фронта ожидаются дожди. Во вторник, 20 октября, Татарстан накроет арктический антициклон. Солнце вернется, но вместе с тем ожидается резкое похолодание — ночью температура упадет до минусовых значений, а днем будет не выше +11 градусов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».
Справка
*включен в реестр иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.