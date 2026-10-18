События недели: новый терминал аэропорта Казани и угроза срыва дизельной сделки

Чем запомнилась середина октября

Фото: Реальное время

На этой неделе произошло сразу несколько громких событий. В международном аэропорту Казань в тестовом режиме заработал новый терминал B для внутренних рейсов, в конгресс США внесли законопроект, призванный заблокировать дизельную сделку между Штатами и Россией, комитет Госсовета Татарстана одобрил законопроект о полном запрете продажи вейпов в республике с 1 марта 2027 года, прошел II Российско-индийский бизнес-форум «Тайм», Нобелевскую премию по экономике присудили за исследования по управлению ожиданиями, а «Яндекс» продолжает устранять последствия атак на дата-центры. Чем запомнилась эта неделя — в материале «Реального времени».

Атака на дата-центры «Яндекса» и Сбера: устранение последствий

На прошлой неделе дата-центры «Яндекса» в нескольких регионах атаковали беспилотники: 8 октября — в Рязанской области, 9 октября — в Калужской области, 11 октября — во Владимирской области. После этого наблюдались масштабные сбои в сервисах компании, включая «Яндекс Go», «Почту», «Алису», «Яндекс Директ», «Телемост», «Яндекс Диск», «Яндекс Музыку» и «Яндекс Пэй». Они затронули и другие платформы, использующие серверную инфраструктуру «Яндекса» — «Циан», Twinby, «Авиасеилс», Wildberries, «Авто.ру» и т.д. На данный момент часть сервисов восстановила свою работу — среди них «Алиса», «Яндекс Go», частично «Яндекс Директ» и т.д.

Также атаке подвергся дата-центр Сбера. Этот факт 14 октября подтвердил первый зампред правления Александр Ведяхин: «При этом все системы и все сервисы Сбербанка работают штатно».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Запрет продажи вейпов в Татарстане

Комитет Госсовета Татарстана одобрил законопроект о полном запрете продажи вейпов в республике с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года. Инициатива предполагает запрет розничной торговли электронными сигаретами и жидкостями для них. Теперь ее должен одобрить Госсовет Татарстана на заседании 19 октября.

На фоне этого в Казани появились предложения о продаже действующих табачных магазинов и торговых сетей. На приложенных к ним фотографиях за затемненной витриной видны жидкости для парения и соответствующее оборудование. Иными словами, формально они табачные, но по факту эти точки торгуют и вейп-продукцией, на которую и направлен готовящийся запрет. Однако авторы объявлений связь продажи с готовящимся запретом вейпов не называют.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Равилю Зиганшину грозит личное банкротство из-за долга ПСО «Казань» в 1,2 млрд

В начале октября сообщалось, что Межрайонная инспекция ФНС №7 по Омской области подала на банкротство главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. На этой неделе были обнародованы требования — 1,16 млрд рублей. Сумма совпадает с невыплаченной частью долга компании по мировому соглашению с налоговиками. По нему, напомним, Зиганшин выступил поручителем.

Сумма задолженности ПСО «Казань» перед бюджетом составляла 2,5 млрд рублей. Предприятие обязалось погасить ее, но сорвало график выплат. Теперь и ПСО, и его бенефициару грозит банкротство.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Новый терминал аэропорта Казани ввели в работу

В международном аэропорту Казань в тестовом режиме заработал новый терминал B для внутренних рейсов. Его площадь превышает 38 тыс. кв. м, а пропускная способность составляет 1,5 тыс. пассажиров в час. При участии главы Татарстана Рустама Минниханова в среду был отправлен первый рейс.

Новый терминал рассчитан на обслуживание более 5,7 млн пассажиров в год. В здании работают 32 стойки регистрации, 9 линий досмотра и 9 выходов на посадку, включая 4 телетрапа. Для семей с детьми оборудованы два специальных пространства — до и после досмотра.

Вместе с тем планируют реконструировать терминалы 1 и 1А для увеличения пропускной способности. Рустам Минниханов поручил детально прописать этапы работ и оперативно приступить к ним, уделив особое внимание взаимодействию с пограничными и таможенными службами.



Татарстанские фермеры досрочно пустили скот под нож

Татарстанстат сообщил, что поголовье крупного рогатого скота на конец августа 2026 года в хозяйствах республики, по отчетам и расчетным данным, насчитывало 803,4 тыс. голов — на 5,6% меньше, чем на аналогичную дату 2025 года.

Проблема сокращения поголовья скота в хозяйствах республики возникла не в 2025 году — предпосылки были заложены год назад, считает президент Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров:

— По Ломоносову, никакое вещество не исчезает в никуда и не возникает из ничего, а переходит из одного состояния в другое. Вот и эти коровы и овцы перешли из живого состояния в состояние мяса, потому что крестьянину надо было в 2025 году засеять поля и убрать их. А цены, на которые сельхозтоваропроизводители рассчитывали, они в итоге не получили. А во дворах у них стоят буренки и бычки — надо их кормить или реализовать, независимо от того, набрали они или нет нужный вес — 450—500 килограммов. Деньги-то нужны были — оплатить кредиты, лизинговые платежи, и пошел забой. Это было еще в прошлом году, а сейчас мы пожинаем результаты этого.

Реальное время / realnoevremya.ru

Дизельная сделка США и России: Штаты против

На этой неделе широко обсуждалась дизельная сделка между Россией и США, которая была заключена в прошлую пятницу президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе телефонного разговора они договорились о поставке 300 тыс. тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Трамп отметил, что еще 500 тыс. будут поставлены в ноябре, а 1 млн тонн — «сразу после этого». Для реализации планов Минфин США временно ослабил антироссийские санкции.



Россия уже сняла запрет на экспорт дизеля, а в Госдуме заверили, что дефицита топлива из-за поставки в США не будет.

11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия без проблем сможет продавать дизельное топливо на мировые рынки, так как спрос на нефтепродукты в мире огромный. А 16 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, несмотря на сделку, Украина продолжает просить оружие: «Насчет дизельной сделки — эта сделка была предложена, мы ее поддержали, но господин Зеленский заявил уже не раз, по-моему, публично: «Не надо ко мне приставать с этой дизельной сделкой, дайте лучше ракеты к системе Patriot, мне нужно продолжать бить по российскому энергетическому сектору, в том числе по нефтеперерабатывающим заводам».

Однако в Штатах выступили против сделки. В конгресс США внесли двухпартийный законопроект, призванный заблокировать договоренности о поставках российского дизельного топлива в Америку. Документ запрещает Корпорации международного развития и финансирования США инвестировать в российскую энергетику, аннулирует генеральные лицензии OFAC Минфина США и запрещает выдачу новых, а также обязывает администрацию Трампа ввести санкции против российской энергетики.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Прошел II Российско-индийский бизнес-форум «Тайм»

В этом году основной темой форума стала «Россия и Индия: время регионов». На итоговом пленарном заседании раис РТ Рустам Минниханов сообщил о проектах, находящихся в высокой стадии готовности. По его словам, на заседании круглого стола с бизнес-кругами представилась возможность подробно заслушать те проекты, которые уже очень близки к реализации.

— Они будут интересны для нашей страны, — рассказал он, не раскрывая всех подробностей. Но добавил, что в первом квартале делегация Татарстана с официальным визитом посетит Индию. Договоренность об этом достигнута с послом Индии в Российской Федерации Винаем Кумаром.

Всего было подписано 26 соглашений. Например, ГК «Точно», индийская компания SriSri Tattva и АИР РТ договорились о создании центра аюрведы. Он будет расположен в Зеленодольском районе.



1 / 22 Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

В программе KazanForum-2027 могут отразить 90-летие Шаймиева

В 2027 году форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» пройдет с 4 по 6 мая. Раис Татарстана Рустам Минниханов напомнил, что 2027 год в Татарстане объявлен Годом Минтимера Шаймиева, и предложил провести мероприятия, посвященные этому событию:

— Минтимер Шарипович стоял у истоков Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Неоценим его вклад в развитие сотрудничества нашей страны с мусульманскими государствами. Важно отразить эту значимую дату в программе форума, чтобы подчеркнуть преемственность традиций диалога культур и укрепление партнерских связей между Россией и странами исламского мира. Мероприятия призваны отдать дань уважения многолетнему труду Минтимера Шариповича на благо республики и всей страны, а также продемонстрировать результаты международной работы, заложенной под его руководством.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нобелевскую премию по экономике присудили за исследования по управлению ожиданиями

Последнюю из Нобелевских премий этого года — по экономике — присудили Роберту Холлу (Стэнфордский университет*, США) и Майклу Вудфорду (Колумбийский университет, США). Они разработали новые макроэкономические модели, которые значительно улучшили способность проводить эффективную стабилизационную политику. На основе моделей, которые они разработали, своевременные меры фискальной и монетарной политики могут «сгладить» взлеты и падения экономики, сделать ее более стабильной, а значит — предсказуемой.

Вместо моделей, основанных на статистических связях между макроэкономическими переменными, такими как инфляция, производство и потребление, они решили создать модели на основе микроэкономики — обратились к тому, как отдельные домохозяйства и предприятия, их совокупность влияют на экономику своим поведением. В центре их моделей — предположение о том, что домохозяйство, принимая решение о сбережениях, ориентируется на будущее. И предприятие, когда определяет цену на товар, тоже строит какую-то прогностическую модель. А значит, и каждая отдельная семья, и небольшое предприятие могут своей деятельностью влиять на это будущее и (в идеале) направлять экономику в нужное русло.

Мельникову не пустили в Нидерланды, «Ак Барс» прервал серию поражений, а Камила Валиева не приехала в Казань

На этой неделе в мире спорта произошло сразу несколько знаковых событий:

Власти Нидерландов отказали в выдаче визы лидеру мировой женской гимнастики Ангелине Мельниковой. В связи с этим министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев потребовал лишить роттердамское первенство статуса квалификационного к Олимпиаде 2028 года.

«Ак Барс» прервал четырехматчевую серию поражений, победив «Шанхай Дрэгонс» со счетом 3:2 в овертайме.

Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с президентом European Aquatics и вице-президентом World Aquatics Антонио Силвой перспективы возвращения турниров под эгидой континентальной федерации в Казань.

Камила Валиева пропустит этап Гран-при в Казани. Спортсменка заявила, что не сможет выступить из-за болезни.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Куинджи и Николай II в Казани

В Казань приехали сразу две знаковые выставки. Первая: «Николай II: семья и престол» из собрания Государственного Эрмитажа — о жизни Романовых и империи на рубеже эпох. Ключевой экспонат выставки — портрет Николая II. Он сохранился почти в полный рост, не видно только ступней.

1 / 29 Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Вторая — выставка «тихого революционера» русской пейзажной живописи Архипа Куинджи. 60 работ приехало из собраний Русского музея, экспозицию дополнили четыре картины из фондов ГМИИ РТ, а также творения его учеников. Выставка будет работать до 8 марта 2027 года.

1 / 35 Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Погода — температурный рекорд, ожидания

На этой неделе в Казани побит температурный рекорд, державшийся с 1896 года. 13 октября максимальная температура на одной метеостанции составила +21,3 градуса, на другой — +22,3 градуса. Прежний рекорд зафиксировали еще 109 лет назад. Еще один рекорд был побит 16 октября — воздух в Казани прогрелся до +19,9°, прежний максимум был зафиксирован в 1923 и 1955 годах.



Однако аномальное тепло не продлится долго. Уже в воскресение погода начнет меняться — из-за приближения холодного атмосферного фронта ожидаются дожди. Во вторник, 20 октября, Татарстан накроет арктический антициклон. Солнце вернется, но вместе с тем ожидается резкое похолодание — ночью температура упадет до минусовых значений, а днем будет не выше +11 градусов.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Дарья Пинегина