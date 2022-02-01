Вкладчики Raf Systems планируют писать коллективное заявление в правоохранительные органы

Вкладчики Raf Systems создают чаты в социальных сетях, в которых обсуждают возможность подачи коллективного обращения в правоохранительные органы. Участники одного из таких чатов планируют обратиться в прокуратуру и Роскомнадзор.

Создан опрос среди участников канала, будут ли они писать заявление. Часть пользователей ищет номер телефона и социальные сети создателя проекта Евгения Иванова. Сайт и страницы Raf Systems в соцсетях недоступны.

Фото: pxhere.com

Сегодня казанский бизнесмен, руководитель и основатель проекта о франшизах «Бибосс» Евгений Иванов объявил о закрытии криптовалютного инвестиционного проекта Raf Systems. Его создали в апреле прошлого года. Вкладчикам обещали доход в размере 17—22% от вклада. За регистрацию нужно было заплатить от $100 в биткоинах.



Иванов обещал вернуть части инвесторов денежные средства. Причиной закрытия проекта он назвал неспособность Raf платить по своим обязательствам. Банк России включил Raf Systems в перечень компаний с признаками финансовой пирамиды 28 сентября прошлого года.



Татьяна Леухина