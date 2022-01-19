Казанского адвоката обвиняют в афере на 2 млн рублей

Фото: "Реальное время" (обвиняемый адвокат Бадрутдинов - слева, со своим защитником)

Сегодня в Следкоме по РТ сообщили об окончании расследования уголовного дела казанского адвоката Марселя Бадрутдинова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве на 2 млн рублей, дело направлено в Советский райсуд Казани.



Первоначально Бадрутдинова заподозрили в посредничестве взятке на ту же сумму, но в суд его дело ушло по обвинению в мошенничестве. Вину ни в том, ни в другом преступлении адвокат не признавал со дня задержания.

В 2015 году обвиняемый защищал казанца, которого арестовали за страховое мошенничество и, по версии СК, сообщил клиенту, что за взятку в 2 млн рублей для должностных лиц судебной системы решит вопрос о его освобождении из СИЗО под домашний арест. В том же году мать клиента по его просьбе передала нужную сумму адвокату, а тот похитил средства, полагают силовики. Клиент остался под стражей, был осужден. Освободился в 2021 году и, по версии следствия, обнаружил в вещах уже скончавшейся матери аудиозаписи разговоров с адвокатом по поводу передачи денег. Потребовал их вернуть, после отказа обратился к силовикам.

При избрании меры пресечения адвокат Марсель Бадрутдинов заявлял о невиновности. С его слов, приобщенная к делу фонограмма не полностью отражает разговор с ныне покойной матерью Шакирова — она лишь рассказывала, как ее обманули на 2 млн рублей.