Правительство России утвердило размер выплат олимпийцам за золотую медаль Игр в Пекине

Правительство России утвердило вознаграждение в размере 4 миллионов рублей спортсменам, которые получат золотые медали на зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщается в telegram-канале Кабмина.

За серебряную медаль спортсмены получат 2,5 миллиона рублей, за бронзовую медаль — 1,7 миллиона рублей. Выплаты получат и те, кто сопровождает олимпийцев на Играх — тренеры и другие специалисты.

Фото: olympic.ru

На прошлой неделе Олимпийский комитет России опубликовал окончательный состав национальной сборной на зимние Олимпийские игры в Пекине. В нем оказалось 212 спортсменов — 109 мужчин и 103 женщины. Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине пройдет 4 февраля. Первые комплекты медалей разыграют 5 февраля.

Татьяна Леухина