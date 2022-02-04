Захарова: сдерживание России остается приоритетом для НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сдерживание России остается основным приоритетом для НАТО. Об этом она сообщила в ходе брифинга на канале «Россия 24».

По словам Захаровой, под это подвязываются планы военного строительства, учения, строительство инфраструктуры и выстраиваются программы сотрудничества организации с партнерами. Она добавила, что слова и действия НАТО расходятся с заявлениями о диалоге с Россией.

Также дипломат заявила, что Россия примет ответные меры в случае введения Великобританией санкций против российских СМИ. Такую возможность на днях не исключила глава британского МИД Лиз Трасс.

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2 февраля президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор. Центральной темой обсуждения стал внутриукраинский кризис и ситуация по обеспечению долгосрочных гарантий безопасности РФ. Отмечалось, что НАТО не готово к адекватному реагированию на обоснованные российские озабоченности.

Дарья Акимова