Атака на гимназию №175
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Девять человек — семеро школьников и двое взрослых — стали жертвами 19-летнего стрелка Ильназа Галявиева —утром 11 мая пришел в казанскую гимназию №175 с автоматическим дробовиком и открыл огонь. Еще 32 человека получили ранения. Подробности трагедии — в сюжете «Реального времени».
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