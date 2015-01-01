Новости сюжета

01:38 МСК Все новости
Новости раздела

Атака на гимназию №175

Сюжет 429 материалов
Атака на гимназию №175
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Девять человек — семеро школьников и двое взрослых — стали жертвами 19-летнего стрелка Ильназа Галявиева —утром 11 мая пришел в казанскую гимназию №175 с автоматическим дробовиком и открыл огонь. Еще 32 человека получили ранения. Подробности трагедии — в сюжете «Реального времени».

Читайте также