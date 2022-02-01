МИД опроверг передачу ответа на предложения США по безопасности

Замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Россия пока не передавала США ответ по теме гарантий безопасности.



Он добавил, что в России готовится «сводный» ответ США и НАТО, сообщает «РИА Новости».

В Госдепартаменте же заявили о том, что Москва отреагировала на переданные Вашингтоном предложения, однако детали пока не обнародовали из-за непродуктивности ведения переговоров в публичном пространстве.

Фото: pixhere.com

В Вашингтоне подчеркивали, что привержены диалогу с РФ, в том числе по вопросу украинского кризиса. США намерены продолжить консультации с союзниками и партнерами.

Маргарита Головатенко