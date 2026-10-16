Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск

Президент заслушал доклады о ситуации в зоне СВО

Президент Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск и заслушал доклады о ситуации в зоне СВО. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства поприветствовал военных и выступил с речью.

— Сегодня проводим очередную нашу встречу, в ходе которой основное внимание уделим текущей обстановке в зоне специальной военной операции, — сказал Путин.

Он отметил, что будут рассмотрены обстановка в полосах ответственности группировок «Север» и Южной, результаты боевых задач других соединений, а также перспективные задачи на осенне-зимний период и вопросы обеспечения войск. После этого Путин передал слово начальнику Генштаба Валерию Герасимову.

Ранее сообщалось, что Путин поручил совершенствовать координацию спецслужб с бизнесом из-за киберугроз. Он подчеркнул, что страна системно и последовательно формирует цифровой контур экономики и социальной сферы.

Алсу Сабирзанова