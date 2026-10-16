Соцфонд: максимальное пособие по уходу за ребенком вырастет до 95,5 тыс.

Предельная сумма пособия по беременности и родам превысит 1,1 млн рублей

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Татнефть»

В 2027 году максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет вырастет с 83 тыс. до 95,5 тыс. рублей. Об этом сообщили в Соцфонде России.

Также предельная сумма пособия по беременности и родам превысит 1,1 млн рублей.

В пятницу председатель Соцфонда Сергей Чирков представил на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам проект бюджета фонда на 2027 год.

Ранее сообщалось, что пособие по безработице в 2027 году достигнет в России почти 17 тысяч рублей.

Алсу Сабирзанова