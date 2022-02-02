В Нижнекамске открыли новое здание отдела Росприроднадзора с лабораторией

Фото: Ангелина Панченко

В Нижнекамске открылось новое здание отдела Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора и лаборатория филиала «Центра лабораторного анализа и технических измерений по РТ». Кроме того, работникам ведомства вручили десять новых автомобилей.

— Очень важно, чтобы была профессиональная команда, работающая на упреждение. Чтобы специалисты были обеспечены транспортом, необходимыми приборами. Хотел бы пожелать, чтобы этот отдел и лаборатория служили во благо людей, — выступил на открытии президент Татарстана Рустам Минниханов.

Сотрудникам он пожелал не просто работать, а брать на себя ответственность и быть лидерами в своей отрасли — для этого созданы все условия со стороны Росприроднадзора. «Задача, возложенная на вас, очень важна и нужна», — обратил внимание Минниханов.

Фото: Ангелина Панченко

Фото: Ангелина Панченко

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что получила большой запрос и посыл от жителей города с жалобами на экологические проблемы. Поэтому было решено реанимировать отдел Росприроднадзора и создать при нем специальную аналитическую лабораторию, оснастив ее современным оборудованием. Все это позволит получать точные данные о воздействии предприятий промышленного узла на окружающую среду. Сотрудники лаборатории будут изучать состояние атмосферного воздуха, водных ресурсов, сточных вод и почвы.

Фото: Ангелина Панченко

Фото: Ангелина Панченко

— Нижнекамск является мощным промышленным кластером. Мы знаем, как жители города нуждаются в четкой информации и понимании, в какой экологической обстановке они живут, — обратила внимание Радионова.

Фото: Ангелина Панченко

О том, что правительство одобрило создание в Нижнекамске полноценного отдела Росприроднадзора, стало известно год назад. Подробнее — в материале «Реального времени».



Ангелина Панченко