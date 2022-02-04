«Смогу ли доказать свою невиновность»: казанскому адвокату предъявили «взятку» 2016 года

Дело против профессионального защитника строится на показаниях трех свидетелей и одной флэшке

Фото: Ирина Плотникова

Тринадцать лет защищал подозреваемых и обвиняемых, а теперь сам оказался на скамье подсудимых. Казанский адвокат Марсель Бадрутдинов называет себя жертвой оговора со стороны бывшего клиента и его родни. Он не признает обвинение в мошенничестве на 2 млн рублей, которые, по версии СК, в 2016-м пообещал донести до неких представителей судебной системы и похитил. Доказательством тому силовики считают две аудиозаписи, сделанные близкими экс-клиента в адвокатском офисе.

«За 2 миллиона только террористов и убийц выпускают»



О найденном аудиокомпромате сотрудникам ФСБ сообщил минувшим летом казанец Булат Шакиров. С его слов, нашел флэшку с записями в вещах матери, которая умерла весной 2021-го.

Общая протяженность разговоров составляет минут 20. На них три человека — женщина и двое мужчин обсуждают ситуацию с уголовным преследованием самого Шакирова, утверждают источники «Реального времени» и подчеркивают, что в какой-то момент женский голос на записи заявляет, что «за 2 миллиона только террористов и убийц выпускают», а мужской — задает вопрос насчет гарантий. На что второй мужчина говорит, что стопроцентной гарантии никто не может дать. После чего его собеседник роняет фразу — «в таком случае 2 миллиона возвращаются...»

Следователи и оперативники считают — на этих записях зафиксировано общение матери Булата Шакирова и ее гражданского супруга с ныне обвиняемым адвокатом Марселем Бадрутдиновым. По версии защиты, которую после своего задержания высказывал сам Бадрутдинов, разговор выдран из контекста, файлы не содержат ни начала, ни конца бесед 2016 года, и на самом деле мать клиента рассказывала, как ее уже обманули на те самые миллионы.

До изучения файлов на флэшке Советский райсуд Казани пока не дошел. Вчера там состоялось лишь первое заседание по делу адвоката Марселя Бадрутдинова. Его клиентами в свое время были осужденные за манипуляции на рынке ценных бумаг трейдер «Ак Барс Банка» Артем Люлинский, член российской сборной по хоккею на траве Антон Корнилов, приговоренный к исправительным работам за хищение 27 млн рублей банка, и приемный отец Роман Григорьев, который был осужден за издевательства над взятыми под опеку детьми и убийство одной из них.

Гособвинитель Ильнур Фаттахов

Из речи гособвинителя Ильнура Фаттахова следовало: Булат Шакиров в феврале 2016-го был задержан по подозрению в одном эпизоде страхового мошенничества, но за несколько недель до этого успел заключить соглашение на защиту с Бадрутдиновым. После ареста этого клиента, как считает обвинение, у защитника возник умысел заработать обманом, и он при встрече с Шакировым в казанском СИЗО-2 сообщил — можно решить вопрос с освобождением под домашний арест, если дать взятку в 2 млн рублей «должностным лицам судебной системы Татарстана». Шакиров написал письмо своей матери с просьбой найти эти деньги и передал его через адвоката.



Не позднее 31 марта 2016 года нужная сумма была передана адвокату в его офисе на проспекте Победы, озвучил далее версию следствия помощник прокурора Советского района, подчеркнув, что хозяин офиса «не намеревался передавать взятку в 2 миллиона в интересах Шакирова, а планировал их похитить» и этот умысел довел до конца.



Многодетного отца оставили под замком

Как удалось выяснить «Реальному времени», в деле подсудимого адвоката всего три свидетеля обвинения.

Это сам Булат Шакиров, гражданский муж его матери и супруга Марата Кадырова — экс-директора «Экспертно-правовой компании» и брата Шакирова, которого следователи и суд сочли организатором серии подставных ДТП и ложных доносов в полицию с целью получения страховки. В январе 2019-го Вахитовский суд Казани приговорил Шакирова к семи с половиной годам колонии общего режима, его брату дали на год больше. А еще с членов орггруппы в солидарном порядке взыскали ущерб в 40 млн рублей с лишним.

Именно супругу Кадырова силовики считают владелицей тех самых 2 млн рублей непереданной взятки. Один из источников уверяет — именно по совету этой бизнес-леди мать Шакирова в 2016-м и проводила скрытую запись разговоров с адвокатом, причем якобы пыталась записать и непосредственную процедуру передачи денег, но не смогла из-за громкой музыки в офисе защитника.

— С обвинением не согласен, вину не признаю, — вкратце высказался после речи гособвинителя сам Марсель Бадрутдинов. — Я считаю, что данная позиция Шакирова и Кадыровой родилась после того, как я написал заявление на них о вымогательстве. Это способ защиты, чтобы не дать ходу делу по вымогательству. Все они между собой являются родственниками. Как нагло врали в ходе своего уголовного дела и не признавали вину, так и сейчас пытаются свалить вину и, вообще, обвинить человека на ровном месте — в том, чего он не совершал.

«С обвинением не согласен, вину не признаю», — высказался после речи гособвинителя Марсель Бадрутдинов

Обвиняемый настаивает — защищал заявителя в 2016-м году совсем недолго. Потом родня заключила договор с другим адвокатом, правда, в 2017-м снова обратилась за помощью, но через какое-то время он сам расторг договор, не дождавшись оплаты услуг. Клиент остался недоволен. По мнению защиты, если бы история со «взяткой» была правдой — то почему члены одной семьи дружно молчали о ней до смерти матери Шакирова и его выхода на волю?

К допросу свидетелей суд планирует перейти на следующем заседании. Обвиняемый и его адвокаты Камиль Даишев и Артем Митин намерены биться за полное оправдание. Даишев еще до начала заседания сообщил журналистам, что следователи создают опасный прецедент — предъявляя голословное обвинение в коррупции в отсутствие объективных доказательств.

Далее выяснилось, что глубокое знание уголовной практики не добавляет обвиняемому оптимизма. Когда гособвинитель попросил суд продлить домашний арест фигуранту еще на 3 месяца, Бадрутдинов был вынужден напомнить — на его иждивении находятся четверо несовершеннолетних детей, причем двое проживают с ним — младшего еще нужно водить в детский сад. Есть и родители — пенсионеры, но они живут в частном секторе. «Им тоже нужна помощь — хотя бы в уборке снега, его много в этом году. Я мог бы в утренние часы заниматься воспитанием детей и помогать своим родителем хотя бы с уборкой снега», — сообщил подсудимый и попросил смягчить меру пресечения до запрета определенных действий.

— Отцу 6 апреля 70 лет исполняется. Я не знаю, смогу ли я доказать свою невиновность в данном процессе — это пока неизвестно. Какое будет решение суда — пока также неизвестно. При худшем положении, возможно, я отца не увижу несколько лет, а все-таки возраст у него такой, — поделился опасениями с судом Марсель Бадрутдинов.

Адвокаты Камиль Даишев и Артем Митин

Его защитники отметили — расследование завершено, доказательства собраны, возможности повлиять на свидетелей нет. Однако председательствующая по делу судья Алсу Шайхутдинова не согласилась с этими доводами и продлила ранее избранную меру пресечения до 21 апреля. Напомним, на момент избрания домашнего ареста в августе 2021-го адвоката подозревали в посредничестве взятке. На финише следствие переквалифицировали его действия на мошенничество.