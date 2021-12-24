Новости общества

20:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Госсовет Татарстана поддержал законопроект Клишаса-Крашенинникова о реформе муниципальной власти

11:17, 24.12.2021 5
Госсовет Татарстана поддержал законопроект Клишаса-Крашенинникова о реформе муниципальной власти
Фото: Максим Платонов (архив)

Государственный совет Татарстана «концептуально» поддержал законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», предусматривающий реформу местного самоуправления. Об этом стало известно на 28-м заседании республиканского парламента.

Законопроект, которым для мэров и всех должностных лиц местного самоуправления предлагается установить единый пятилетний срок полномочий, разработали председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

В декабре Клишас сообщил о внесении в Госдуму законопроекта, который позволяет губернаторам отстранять мэров от занимаемых ими должностей за ненадлежащее исполнение обязанностей. В этом случае, если в течение месяца не будут приняты меры по устранению причин для выговора, главу муниципального образования или местной администрации могут отстранить от должности.

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 12:10
    Во дают....Теплое местечко ближе, но все до поры, до времени
    Ответить
  • Анонимно 12:55
    И как глупо теперь выглядят депутаты Госдумы от Татарстана, которые голосовали против этого закона…
    Ответить
  • Анонимно 13:38
    Смешнульки, а зачем фрондировали , аппеллируя к конституции ?
    После ареста колллеги желание пропало ?
    Ответить
  • Анонимно 14:33
    По логике дальше надо упразднить Госсовет РТ.
    Ответить
  • Анонимно 15:15
    это ж какой кадровый резерв нужен)))))
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также