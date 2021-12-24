Госсовет Татарстана поддержал законопроект Клишаса-Крашенинникова о реформе муниципальной власти

Фото: Максим Платонов (архив)

Государственный совет Татарстана «концептуально» поддержал законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», предусматривающий реформу местного самоуправления. Об этом стало известно на 28-м заседании республиканского парламента.

Законопроект, которым для мэров и всех должностных лиц местного самоуправления предлагается установить единый пятилетний срок полномочий, разработали председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.



В декабре Клишас сообщил о внесении в Госдуму законопроекта, который позволяет губернаторам отстранять мэров от занимаемых ими должностей за ненадлежащее исполнение обязанностей. В этом случае, если в течение месяца не будут приняты меры по устранению причин для выговора, главу муниципального образования или местной администрации могут отстранить от должности.

