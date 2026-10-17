Татарстан вошел в топ регионов по бронированию загородных домов с банями

Средняя стоимость аренды таких объектов в республике составляет 13 800 рублей в сутки

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Татарстан вошел в пятерку самых популярных регионов для бронирования загородных домов с банями и саунами. К таким выводам пришли аналитики «Авито Путешествий».

Средняя стоимость аренды таких объектов в республике составляет 13 800 рублей в сутки. В среднем по России спрос на них вырос на 4% по сравнению с прошлой осенью. Лидерами по популярности также стали Московская и Ленинградская области, Краснодарский край и Свердловская область.

Загородные дома с банями бронируют в среднем на две ночи для компании из шести человек, а подходящие варианты ищут за 22 дня до заселения. Средняя стоимость по стране составляет 14 100 рублей в сутки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За год сильнее всего интерес к такому формату вырос в Забайкальском крае (+88%), Пензенской области (+76%) и Приморском крае (+68%). Бюджетнее всего аренда дачи с баней обходится в 8100 рублей за ночь, а самый дорогой вариант — коттеджи — стоит 20 700 рублей.

По данным «Авито Работы», спрос на банщиков в сентябре вырос на 15% к августу, а зарплатное предложение для них составило 70 000 рублей в месяц.

Ранее стало известно, что россияне готовы потратить на умный дом в среднем 34 тысячи рублей.

Зульфат Шафигуллин