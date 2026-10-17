В Татарстане благоустроят около 240 дворов по программе «Наш двор»

Сейчас продолжается подготовка предварительных схем благоустройства — на проверку загружено 198 схем из 240

В Татарстане в 2027 году планируют обустроить около 240 дворовых территорий по программе «Наш двор». Об этом на совещании в Доме Правительства Татарстана сообщила директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Нагуманова, передает пресс-служба раиса республики.

В программу следующего года включены 240 дворов в четырех муниципальных образованиях: Казани, Зеленодольском, Лениногорском и Нижнекамском районах. Остальные муниципалитеты программу «Наш двор» завершили. Сейчас продолжается подготовка предварительных схем благоустройства — на проверку загружено 198 схем из 240. Поручено в кратчайшие сроки приступить к проектированию, после чего начнутся обсуждения с жителями, первые встречи уже стартовали.

Выезды по приемке дворовых территорий текущего года полностью завершены. Принято 494 дворовые территории из 560. В десяти муниципальных районах приемка выполнена в полном объеме. В Казани, Лениногорском и Чистопольском районах требуется устранить 86 выявленных замечаний — работа должна быть завершена до конца текущего месяца.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

С начала года в адрес программы поступило около 5 тысяч заявок, 266 из них — за последние две недели из 8 районов республики. В связи с завершением строительного сезона наблюдается снижение количества обращений жителей.

Ранее сообщалось, что в Казани представили проект благоустройства берега озера Верхний Кабан. Концепция предполагает создание прогулочных маршрутов протяженностью 1,8 км, а также эллинга для хранения лодок и каяков.

Алсу Сабирзанова