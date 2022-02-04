Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Согласно документу, обе стороны выступают против использования отдельными государствами понятия демократии для оказания давления на другие страны. Кроме того, Китай поддерживает выдвинутые Россией предложения по формированию гарантий безопасности в Европе.

Также указывается, что дружба между Россией и Китаем не имеет границ, а в их сотрудничестве нет запретных зон. И та, и другая страна выступает за формирование между мировыми державами отношений нового типа, которые основаны на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве.

Фото: kremlin.ru

Сегодня Путин прилетел в Китай на открытие зимней Олимпиады-2022. Утром он провел встречу с Си Цзиньпином, где обсуждались ключевые вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки дня. Президент России назвал китайского коллегу своим другом.

Дарья Акимова