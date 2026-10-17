Роскачество выявило новую схему мошенничества с маркетплейсами

Мошенники создают фейковые онлайн-магазины с огромными скидками — до 70–90% — под предлогами «ликвидация склада» или «сотрудник выносит товар по своим каналам»

Фото: Реальное время

Злоумышленники получают штрихкоды на получение товаров и перепродают их ничего не подозревающим покупателям. Об этом ТАСС сообщили в Роскачестве.

По данным экспертов, мошенники создают в мессенджерах фейковые онлайн-магазины с огромными скидками — до 70–90% — под предлогами «ликвидация склада» или «сотрудник выносит товар по своим каналам». Вместо товара покупателю продают штрихкод от реального заказа, оформленного на другого человека. Код может оказаться использованным, поддельным или не считываться системой, но чаще всего он ведет на чужой оплаченный заказ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В пункте выдачи формально обязательства выполняются — посылка выдана по коду. Настоящий получатель остается без заказа, а мошенники исчезают с деньгами.

Руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко отметил, что покупка кода у незнакомца не дает гарантий. «Человек может искренне не знать, что забирает чужой заказ, но при этом становится участником серой схемы с возможными правовыми последствиями», — сказал он. Риски: деньги уходят мошенникам, товар не достается, а покупатель может столкнуться с претензиями со стороны ПВЗ или службы безопасности маркетплейса.

Ранее сообщалось, что «Яндекс» предупредил о возможных атаках мошенников после сбоя ЦОД. Среди типичных предлогов — «данные повреждены — войдите для восстановления», «аккаунт заблокирован из-за сбоя».

Алсу Сабирзанова