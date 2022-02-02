«Если не уйдете, все выбросим» — ДОСААФ Татарстана указал на дверь радиоклубу с 80-летней историей

После смены руководства в обществе содействия армии больше не жалуют радиолюбителей — клуб выставляют на улицу

Как стало известно «Реальному времени», Казанский радиоклуб ДОСААФ РТ, созданный этим обществом почти 90 лет назад, рискует не дожить до своего юбилея в 2024 году. После смены руководства Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту Татарстана радиолюбителям указали на дверь. В последние годы радиоклуб уже не получал финансирования и существовал на чистом энтузиазме своих членов, хотя и продолжал представлять ДОСААФ РТ на всероссийских конкурсах. Теперь же клуб теряет и помещение. В обществе содействия армии дали понять, что радиолюбители действительно стали лишними.



«Говорят: «Просто уходите и все, не наши проблемы куда. Вы никто!»

Все, кому в Татарстане интересны радиолюбительство, радиоспорт, радиоконструирование, знали о казанском радиоклубе ДОСААФ, организации с многолетней историей. Увлеченные этими направлениями люди приходили в клуб, обсуждали свои интересы и решали общие вопросы. Движение радиолюбителей ДОСААФ Татарстана отсчитывает свою историю с 1927 года, когда в Казани создали секцию коротких волн, а в 1934-м казанские пионеры радиосвязи объединились в радиоклуб ОСОАВИАХИМа (предшественник ДОСААФ).

Однако 2022 год может оказаться последним в истории движения казанских радиолюбителей, поскольку в конце января начальника клуба Александра Новикова в татарстанском отделении ДОСААФ попросили покинуть помещение:

— Изначально два помещения нам хотели оставить, но потом резко все поменялось, вообще уходите, сказали. Дали неделю срока. «Если не уйдете — привезем контейнер и все выбросим». Поэтому мы уже начали выносить вещи не первостепенной важности, до основного еще не дошли. Но на этой неделе надо забрать все, если никаких изменений не произойдет. Нам говорят: «Просто уходите и все, не наши проблемы куда. Вы никто!».

В штаб-квартире ДОСААФ РТ на улице Патриса Лумумбы, 4 радиоклуб общества жил с 1988 года — года постройки здания, куда ДОСААФ переехал после пожара в прежней штаб-квартире. Новиков хорошо помнит, как в те годы он перевозил сюда оборудование из пострадавшего от огня Музея ТАССР. В новом здании ДОСААФ радиолюбителей, по словам начальника клуба, никогда сильно не беспокоили.



В штаб-квартире ДОСААФ РТ на улице Патриса Лумумбы, 4 радиоклуб общества жил с 1988 года. Фото: kazanfirst.ru

— С тех пор все относительно тихо-мирно было. До такой крайности дошло впервые. В этом году, бог даст, доживу, 50 лет как я член ДОСААФ. Мы не с улицы пришли. И таких много. Пришел я в 15 лет и вот уже 50 лет в обществе. 39 лет я сам лично отработал в системе ДОСААФ. Вся сознательная жизнь у меня здесь прошла. Раньше был штатным начальником радиоклуба, начальником радиостанции. А сейчас работаю на общественных началах, — рассказывает Новиков.

Причины закрытия ему не сообщают. Радиоклуб находился под крылом ДОСААФ много лет. Однако с течением времени расходы на его содержание постоянно сокращались. А с 2019 года, с закрытием ставки начальника радиоклуба, организация существовала на чистом энтузиазме участников.

— Мы работали на общественных началах после того, как штат сократили. В 2019 году сократили должность начальника радиоклуба. С тех пор по линии радиоклуба и радиоспорта нет работников, которые бы получали зарплату в ДОСААФ. У нас в радиоклубе около ста человек организованно с нами работают. С организованными членами клуба мы мероприятия проводим.

Хотя клуб и не финансируют, у себя на сайте общество содействия армии по-прежнему называет клуб своим — «радиоклубом ДОСААФ Республики Татарстан».

С 2019 года организация существовала на чистом энтузиазме участников. Фото: radioklub.narod.ru

Радиолюбителей в Казани несколько сотен, и многие из них приходят в клуб, консультируются, проходят обучение и просто общаются. «Мы никого не выгоняем, наоборот, агитируем, чтобы вступали, работали», — рассказывает Новиков.

Для всех членов клуба это — главное увлечение и даже образ жизни.

Азбуку Морзе в Казани изучать больше негде

Радиоспорт — одна из тех военно-технических дисциплин, в развитии которых ДОСААФ должен быть заинтересован, удивляется руководитель клуба такому отношению:

— Мы, радисты, себя поддерживаем в форме. В свое время было обучение радиодисциплинам организовано. Это хобби, ДОСААФ по уставу должен развивать военно-технические виды спорта. Это тоже связано с нами. Мы участвуем в этом активно. ДОСААФ — общественно-государственное объединение. Вот мы общественность, а ДОСААФ — представитель государства. Такой симбиоз, но он сейчас нарушается. Государство сейчас, получается, притесняет общественность.

Александр Новиков предполагает, что одной из причин закрытия клуба может быть отсутствие прибыли от его деятельности, но казанский радиоклуб ДОСААФ никогда не занимался бизнесом.

— Естественно, наш радиоклуб не приносит денег по хозрасчетной деятельности. Так что проще выгнать нас из помещения и сдать его в аренду. Проблема-то остается — за бортом сотни организованных лиц. Мы сейчас радиокласс разобрали — это единственное место было, где можно было изучить азбуку Морзе в Казани. Теперь таких мест нет, — посетовал Александр Новиков.

Радиокласс был единственным местом, где можно было изучить азбуку Морзе в Казани. Фото: radioklub.narod.ru

Отношение к радиолюбителям изменилось после смены руководства в ДОСААФ Татарстана, сообщили в клубе. Найти контакт с новым председателем регионального общества Сергеем Старостиным не получилось:

— Все новые начальники — пришлые люди, не из системы ДОСААФ. У них нет понимания. Просто говорят, что-то вроде: «Я этого не понимаю, и мне это не интересно». В сентябре сменилось руководство, новая метла по-новому метет. Сначала была экскурсия для начальников, объяснения. Я пытался договариваться, но не знаю, как. Начальник отдела по спорту так и сказал: «Мне это неинтересно». Я ему и фильмы давал о нашей деятельности, сюжеты телевизионные про нас, чтобы хоть представление было. Но нет, мнение не изменилось, — рассказал Новиков.

«Может, когда-нибудь восстанем из пепла»

Дальнейших планов и других помещений у радиоклуба ДОСААФ нет. Поиски возможной площадки продолжаются. Что касается имущества и аппаратуры, то часть ее, скорее всего, придется раздать радиолюбителям.

— Что возможно, будем сохранять, что-то — раздадим. Если никому не будет нужно — выбросим. Может, когда-нибудь восстанем из пепла, — переживает глава клуба.

«Реальное время» обратилось в ДОСААФ РТ с просьбой прокомментировать причины выселения радиоклуба. Запрос приняли в работу и обещали прислать официальный комментарий письменно — он будет опубликован по получении. Но негласно в обществе подтвердили, что радиолюбители оказались лишними:

— Радиоклуб не является структурой ДОСААФ, они просто как арендаторы были и не оплачивали аренду, — сообщили в объединении.

Тем не менее на сайте общественного объединения радиоспорт по-прежнему числится в списке культивируемых ДОСААФ дисциплин.



Найти контакт с новым председателем регионального общества Сергеем Старостиным не получилось. Фото: dosaaf.tatarstan.ru

«Радиоспорт — технический вид спорта, включающий различные комплексные соревнования с использованием приемной и передающей радиоаппаратуры в сочетании с общефизическими упражнениями. Радиоспорт объединяет спортивные дисциплины, связанные с передачей сообщений по радио (радиосвязь) и извлечением информации о местоположении (радиопеленгация) с помощью радиосредств в рамках любительской службы радиосвязи: скоростную радиотелеграфию (СРТ) — прием и передачу сообщений (радиограмм) на скорость с использованием кода Морзе; спортивную радиопеленгацию (включает несколько дисциплин) — поиск размещенных в лесу и на пересеченной местности радиопередатчиков с помощью портативного радиопеленгатора, радиосвязь на КВ (включает несколько дисциплин), радиосвязь на УКВ — установление радиосвязей с другими участниками соревнований; радиомногоборье (включает несколько дисциплин) — упражнения, аналогичные СРТ и радиосвязи на КВ, а также обмен радиограммами в сети радиостанций и спортивное ориентирование», — указано на сайте организации.

«Реальное время» будет следить за развитием событий.