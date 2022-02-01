Роспотребнадзор прогнозирует пик заболеваемости COVID-19 к середине февраля

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что пик заболеваемости коронавирусом в России наступит к середине февраля, а может быть, и раньше. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Пшеничной, сейчас продолжается рост заболеваемости. И он будет идти еще некоторое время, так как каждый регион находится на разном этапе его подъема. Когда рост заражений подойдет к максимуму, показатели суточной заболеваемости могут стать очень высокими.

Специалист отметила, что такой высокий скачок заболеваемости, как в последнее время в России, связан с большой заразностью штамма «омикрон» и традиционным для этого периода сезоном гриппа, ОРВИ и других вирусных инфекций. Чтобы защититься от заражения COVID-19, она рекомендовала вакцинироваться, носить маски, соблюдать социальную дистанцию и избегать многолюдных мест.

Фото: realnoevremya.ru

За минувшие сутки в России выявлено 125 836 случаев заболевания коронавирусом. Это новый рекорд. Всего заразившихся по стране зарегистрировали 11 986 913 человек.

Дарья Акимова