Профсоюзную планируют сделать «второй Баумана», не любимой казанцами

К 2030 году туристов в Казани станет семь миллионов. Места им готовят на Профсоюзной — там, где сейчас полторы полосы занимают туравтобусы

Улицу, которую казанцы пока любят, готовят под нелюбовь: обновить ее планируют от Пушкина до Ивановского спуска. Почему «окно» с Профсоюзной на Баумана готовили три года, за чей счет банкет и почему владелец «Хлебного базара» является образцом для подражания — в материале «Реального времени».

Пешеходы — во главу угла, а туравтобусы — к кремлю поближе

Разговор о будущем Профсоюзной глава Приволжского и Вахитовского районов Альберт Салихов начал с вопроса к залу: кто любит улицу Баумана? Голоса разделились.

— Казань принимает пять миллионов туристов в год, и в летний период Баумана посещают более 50 тысяч человек в день. С планом вырасти до семи миллионов туристов к 2030 году они уже не помещаются на улице Баумана. Поэтому решили создать вторую улицу, которую не будут любить казанцы, — это улица Профсоюзная, — рассказал Салихов.

А если без шуток, то подробности проекта обновления улицы Профсоюзной — от Пушкина до Ивановского спуска — раскрыли в ходе дискуссии о будущем улицы на Х архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги».



Из главного — улицу пешеходной не сделают, в часы пик через участки у Чернышевского, Пушкина и Мусы Джалиля проезжает от 1 350 до 2 100 автомобилей. Проект предусматривает упорядочение трех полос движения по всей длине улицы, выделение транзитной пешеходной зоны шириной 2,2 м, разделение транзита и зон отдыха у заведений, парклеты и доступную среду для маломобильных групп. Тротуары намерены расширить — сейчас местами они сужаются до 0,6—0,9 м. Парковки тоже ждут перемены. Стоянку туристических автобусов, которая сейчас занимает до полутора полос проезжей части, планируют перенести на участок между Чернышевского и Ивановским спуском; еще один остановочный карман предусмотрен у гостиницы «Ногай».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

С Профсоюзной прорубят «окно» на Баумана — пока непонятно, за чей счет

Ключевая часть презентации — архитектурно-планировочная концепция входного узла на пересечении Профсоюзной и Баумана. О том, почему проход между Профсоюзной и Баумана проектировался почти три года, «Реальному времени» рассказал начальник отдела Института развития Казани Алексей Москалев.

— Поручение мэра, напомним, было дано около трех лет назад. Три года назад проект был показан и начал делаться, Ильсур Раисович давал замечания, потом была пауза по ряду причин. Одна из них — вопросы с собственниками. Территория очень сложно обеспечивается проходами и проездами с точки зрения, например, обеспечения пожарной безопасности, приезда скорой помощи, вывоза бытовых отходов. Эти вопросы сейчас сдвинулись с места, но до конца так и не решены. Взята была пауза, а потом проектирование началось по сути с нуля. И вот этот проект, который презентовали сегодня, — по большому счету он был подготовлен непосредственно летом этого года. Мы его показали мэру, — рассказал Москалев.

По его словам, в проект интегрирован и бар Bazzar: у него есть боковой вход нижнего этажа, и он как раз попадает на часть, которую проектируют, — чтобы заходили не с Профсоюзной, а отдельно. Помимо этого, павильоны, которые стоят сверху, — некапитальные сооружения, и вместо них проектируют два дополнительных павильона как коммерческие площади. Кто заплатит за работы, пока неизвестно: вопрос, как отметил спикер, находится на обсуждении. Возможно, это будет совместная история, государственно-частное партнерство, заявил Москалев.

Говорить о государственно-частном партнерстве на Профсоюзной приходится в ситуации, когда часть улицы бизнес уже обустраивает за свой счет. Владелец здания «Хлебного базара» Эдуард Колтун рассказал «Реальному времени», как обстоят дела на его участке — пятачке длиной около 94 метров от «Дадиани» до кафе «Вечернее».

— Да, мы полностью сами сделали благоустройство. Сделали бетонную и инженерную подготовку, уложили брусчатку, сделали озеленение. Для бизнеса эта сумма реальная. До десяти миллионов рублей. Точно вам говорю, — рассказал Колтун.

Если перенести эти траты на всю улицу, выйдет порядка 140 млн рублей: 10 млн за 94 метра — это около 106 тыс. рублей за погонный метр, на 1,3 км Профсоюзной таких отрезков почти 14. Но это оценка «по барной фасадной линии».

— Если бы каждый собственник на этой улице так сделал — мы бы вообще не собирались сегодня. У нас была бы уже готова прекрасная улица, — сказал Салихов.

Позднее, отвечая на вопрос «Реального времени» о том, за чей счет будет идти обновление, Салихов отметил, что работы профинансируют из республиканского бюджета.

— У нас всегда источник финансирования таких крупных проектов — без помощи республиканских финансов не сможем вытянуть объем. Главное сейчас — посчитать, сколько это будет стоить, потому что мы понимаем: Казань — столица Татарстана, и туристы, которые приезжают, пользуются этой дорогой. Так что использовать ее будут все. Поэтому обновление будет выгодно и Казани, и Татарстану. Надо сделать Профсоюзную показательной улицей того, как городская среда должна формироваться, — рассказал Салихов.

Реальное время / realnoevremya.ru