РСТ: случаи порчи загранпаспортов в Таиланде единичны

Оснований говорить о намеренной порче нет, заявил глава визового агентства Visantium Егор Кайль

РСТ прокомментировал жалобы россиян на то, что сотрудники отелей и иммиграционные офицеры в Таиланде протыкают степлером загранпаспорта. По данным союза, прикрепление квитанций к документам — давняя практика, а случаи порчи единичны. Оснований говорить о намеренной порче нет, заявил глава визового агентства Visantium Егор Кайль.

В РСТ советуют туристам проверять паспорт после передачи сотрудникам аэропорта, отеля или иммиграционной службы. Небольшое отверстие от скобы не означает, что документ недействителен, важнее целостность бланка, фотография и читаемость данных.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

— Если к паспорту прикрепили документ, не вырывайте скобу и не отрывайте наклейку силой: так можно увеличить повреждение. Попросите сотрудника снять бумагу аккуратно, — сказал Кайль.

При серьезных повреждениях следует обратиться к старшему сотруднику иммиграционной службы, затем — в российское консульство, которое подскажет дальнейшие действия для возвращения в Россию.

Ранее в МВД Татарстана рассказали о сезонных всплесках спроса на загранпаспорта.

Алсу Сабирзанова