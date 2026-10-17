На российско-индийском форуме в Казани подписали 26 соглашений

Это больше, чем в прошлом году

Фото: Сергей Козлов

В Казани в рамках II Российско-индийского бизнес-форума «Тайм» подписано 26 соглашений о сотрудничестве. Об этом ТАСС сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

— В этом году подписано 26 соглашений — больше, чем в прошлом. Но важнее качественный рост: если в прошлом году это было два дня мероприятий, то сейчас мы вышли практически на неделю, — сказала она.

Деловая программа оказалась насыщенной: 15 октября прошло 17 деловых сессий, 16 октября — пленарное заседание и еще более 10 сессий. Форум также стал площадкой для фестиваля перекрестных культур, где представлены русская, татарская и индийская культуры.

Напомним, II Российско-индийский бизнес-форум «Тайм» проходит 14—17 октября на площадке Центра уникального мастерства в Казани.

Алсу Сабирзанова