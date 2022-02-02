Коллегия «Татмедиа»: отражение «атаки на Татарстан», «акцент на людях» и усиление в TikTok

Особенно мало молодых специалистов и компетентных квалифицированных сотрудников

Фото: Максим Платонов

Агентство «Татмедиа» решило-таки делать собственный контент для «зумеров» и с прошлого года активно осваивает молодежный TikTok. Причина — в резком изменении среды, рассказал глава «Татмедиа» Айдар Салимгараев. В эпоху «инфошума» основная борьба за внимание развернулась в интернете. И ее, очевидно, «Татмедиа» пока проигрывает. В пандемию рухнули тиражи республиканских подписных изданий, а телерадиовещание находится в кризисе, признались в агентстве. А в Кабмине РТ порой «не могут подобрать актуальные темы для своих брифингов». О том, как изменились тренды в медиасреде за последние два года, почему треть пользователей уже готова платить за «уникальный контент» и какими проектами Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям собирается привлечь «поколение Z» и тех, кто постарше, — в материале «Реального времени».

«Татмедиа» решило делать контент для «зумеров»

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев уже в самом начале своего выступления отметил, что даже сама коллегия, которая проходила в режиме конференции в Zoom, отражает события, в которых мир находился и находится: пришлось менять ораторов и спикеров, так как часть из них успела заболеть коронавирусом. Тем не менее, настаивает он, пандемия «не смогла изменить активную жизнь Татарстана». Сами татарстанцы активно выражают свою позицию по ряду остающихся социально значимых проблем, от строительства дорог и уборки мусора до формирования общественного пространства. «Не всегда приятно, но в целом конструктивно», — добавил спикер. В основном, что очевидно, татарстанцы высказывают свою позицию напрямую в социальных сетях — поэтому роль медиаканалов, особенно в последние годы, сильно изменилась. К настоящему моменту, заявил Салимгараев, произошло «полное перераспределение контента». Популярными стали онлайн- и мобильные каналы доставки контента.

— В период пандемии при этом обострились системные проблемы отрасли, в частности дистрибуции. Почти полное прекращение работы печатных киосков усугубило падение розничных тиражей прессы — практически наполовину по стране. Самоизоляция отразилась на доступности газет и журналов, но доверие к качественной и достоверной информации выросло, — отметил Салимгараев.

При этом он признал, что социальные сети, ранее выполнявшие лишь коммуникативные функции, стали для многих (почти для четверти россиян, во всяком случае) источником «надежной информации». Люди, особенно молодежь, больше доверяют тем СМИ, кто активно представлен в социальных сетях. Несмотря на это, считает Салимгараев, главным источником достоверной информации остаются новостные сайты в интернете. В этом свете «Татмедиа» озаботилось ростом качества и популярности молодежного контента специально для «поколения Z». Например, в августе 2021 года была запущена «Фабрика TikTok» ШАЯН ТВ, прямо работающая на аудиторию «зумеров» (поколение молодых людей, родившихся в 2000-х).

К настоящему моменту, заявил Салимгараев, произошло «полное перераспределение контента»

«Мы живем в эпоху информационного шума»

— Мы живем в эпоху информационного шума. Идет борьба за внимание читателя в интернете. Необходимость цифровой трансформации требует переформатирования работы согласно вызовам времени, — объяснил он решение о запуске этих и других проектов агентства.

Среди них и фабрика чат-ботов, способных в «Телеграме» доводить «достоверные сведения о госуслугах до населения» и отрабатывать обратную связь (воспользовались более 350 тысяч татарстанцев). Перспективными для себя проектами агентство считает комплекс систем повышения эффективности информационных компаний «Ак Барс», запуск единой цифровой платформы для трансляции контента телерадиоканалов Татарстана в виде мобильного приложения и цифровой архив всех татарстанских журналов и газет. В июле собираются также провести форум «Цифровые коммуникации в госсекторе».

Руководитель «Татмедиа» отметил и тот очевидный факт, что большинство читателей тех же интернет-СМИ читают их новости и материалы со смартфона (около 78%). Выросла и аудитория читателей онлайн-изданий: по данным «Татмедиа», у KazanFirst годовая аудитория — более 17 млн, у интернет-газеты «Реальное времени» — более 25 млн посетителей. С другой стороны, отстают сегодня чиновники муниципалитетов и представители системообразующих предприятий.

Руководитель «Татмедиа» отметил и тот очевидный факт, что большинство читателей тех же интернет-СМИ читают их новости и материалы со смартфона

«Татарстанское телевидение переживает этап преодоления, уход с аналога в кабель и цифру»

— В сегодняшних реалиях важно опережать события, формировать общественное мнение, а не следовать за кризисами! Для регулярной работы с населением министерствам, администрациям перестроить работу в этом направлении! — заявил Айдар Салимгараев.

При этом роль именно специалистов, от которых напрямую зависит формирование имиджа представителей власти, остается в медиапространстве недостаточной. Большинство пресс-служб считают для себя исчерпывающим подготовку пресс-релизов, а в отдельных районных администрациях настоящих пресс-секретарей вообще нет.

Среди других проблем, стоящих перед медиаотраслью РТ, Салимгараев назвал «информационные атаки на Татарстан», кризис татарстанского телевидения и кадровый голод. Особенно остро чувствуется, считает он, нехватка молодых специалистов и компетентных квалифицированных сотрудников.

Татарская платформа на «Смарт ТВ» и сериал «Бер-бер хәл»

Чтобы спасти местное ТВ, в «Татмедиа» разработали проект по обеспечению доставки контента республиканских телерадиоканалов на платформе «Смарт ТВ» (позволяющей доставлять контент именно стриминговым медиа, таким как Netflix или «Кинопоиск»), которая, уверен руководитель, все равно в скором времени займет лидирующие позиции.

Успешным проектом в «Татмедиа» назвали и сериал о взаимоотношениях в многонациональной семье «Бер-бер хәл» на ТНВ (интернет-газета «Реальное время» еще год назад писала о его подготовке).

В то же время, хотя в отдельных районах продолжается ребрендинг местных телеканалов, показателен факт закрытия известного в Набережных Челнах телеканала «СТВ-Челны» в декабре 2021 годы. Таковы реалии рынка, с сожалением прокомментировал закрытие Салимгараев, сославшись на резкий отток рекламы с ТВ в пандемию.

«Тиражи частных изданий на татарском языке феноменальные!» — заявил Салимгараев

«Назрела потребность в модернизации»

Похожие тенденции и в подписной печатной прессе, которую в «Татмедиа» все же планируют поддержать, обратившись к федералам.

— Подписка падает, — признал руководитель агентства. — Но не все еще ресурсы исчерпаны для повышения интереса читателя. Нужны площадки для продвижения.

Действительно, за год общий объем экземпляров республиканских газет и журналов по подписной кампании снизился на 8,4% и на первое полугодие 2022 года составил 832,5 тысячи. В то же время на фоне падения тиражей подписных изданий наблюдается тенденция стабильного роста национальных татарских изданий.

— Тиражи частных изданий на татарском языке феноменальные! — заявил Салимгараев.

Впрочем, списывать все на пандемию неправильно, дали понять и в самом «Татмедиа». Так, несмотря на общее отрицательное влияние пандемии на все полиграфическое издательское производство, именно маркетинговая гибкость позволила нарастить доходность «Идел-Пресс» на 7,5% — до 1 млрд рублей.

Недостатки и проблемы, указанные руководством «Татмедиа», подтвердили и в пресс-службе Минздрава РТ, которая стала одной из самых активных в силу очевидных вещей. По мнению Альфии Хасановой, любой пресс-службе ведомства или районной администрации надо подчиняться непосредственно руководителю. И формировать положительную повестку на опережение. Впрочем, даже тогда остаются проблемы: недостаточно ресурсной базы, штат пресс-служб слишком ограниченный.

— Назрела потребность в модернизации, — считает она.

При этом Минздрав РТ, вынуждено или нет, стал одним из самых активных участников современных интернет-платформ и социальных сетей, где регулярно проводятся интервью, в том числе с Лейлой Фазлеевой, главой оперштаба по противодействию коронавирусу. А по ответам на запросы из социальных сетей, в том числе опровергая фейки, Минздрав выбился в 2021 году в лидеры, опередив Минтруда РТ и ГЖФ.

Недостатки и проблемы, указанные руководством «Татмедиа», подтвердили и в пресс-службе Минздрава РТ

Почему в Кабмине РТ порой не могут подобрать актуальные темы для своих брифингов

— На «Татмедиа» лежит ответственность за информационный климат в Татарстане. Государственная информационная политика тоже должна меняться. Продукты должны рождаться под конкретные задачи с учетом мнения тех, для кого разрабатывались, заявил руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров. — Сегодня почти все свободное время потребители проводят с гаджетами, внимание снизилось. Стоит непростая задача привлечь внимание к контенту на первых трех секундах! Иначе [читатель или зритель] уйдет.

В то же время Сафаров признал, что в медийных проблемах отчасти вина лежит не только на кадрах (и их нехватке) «Татмедиа». Так, из-за безынициативности некоторых руководителей министерств и ведомств для ежедневных брифингов в Кабмине РТ порой не могут даже подобрать актуальные темы.

— Фокус должен быть на людях, а не на технологиях, — отметил Сафаров.

Такая проблема не только в Татарстане. Так, по словам замдиректора АНО «Диалог» Андрея Цепелева, по контролю информационного поля проигрывают многие региональные власти — в том числе из-за неумения работать с ним «вне выборов». Он привел в пример одну губернаторскую кампанию, когда контроль инфополя к дате выборов вырос до 70% — и сразу после упал почти до 18%. Неверно многие понимают и принцип популярности тех или иных форм контента в интернете.

Так, по данным «Диалога» летом, во время очередного обращения Владимира Путина большая часть контента была распространена в виде карточек — они же получили меньше всего лайков. Тогда как тексты блогеров, а особенно видеоролики в TikTok оказались среди тех, кому аудитория склонна была больше доверять.

Сафаров признал, что в медийных проблемах отчасти вина лежит не только на кадрах (и их нехватке) «Татмедиа»

Люди больше времени проводят в Сети, меньше смотрят ТВ

Относительно того, как сильно поменялась медиасреда, подвел итоги директор по интегрированным коммуникациям Института развития интернета Александр Ляпин. По его данным, 89% россиян продолжают смотреть ТВ — в будни в среднем 2,5 часа, в выходные 3 часа. Оно уже уступает по времени интернету, на который в среднем россиянин тратит по 3 часа 40 минут в будний день и более 4 часов в выходные. Мало того, 86% людей, особенно молодое поколение, одновременно с просмотром ТВ параллельно смотрят в смартфон. Растет и доля людей, которые и само ТВ смотрят на смартфонах или ноутбуках. Большие ТВ-экраны в основном используются для просмотров кино и сериалов в стриминговых сервисах — сериалы, к слову, стали лидирующим контентом как на ТВ, так и в интернете. А примерно половина россиян уже готовы отказаться от офлайн-кинотеатров в пользу онлайн.

В лидерах по заходам и просмотрам в интернете, в свою очередь, мессенджеры. Далее идут — поиск информации в Сети, социальные сети и просмотр видеоконтента. В последние годы по коронавирусным же причинам выросло число ищущих в интернете товары и услуги.

В принципе, в интернет сегодня выходят в основном через смартфоны (95%). Лидеры среди платформ — Instagram, «ВКонтакте» и TikTok. Последний ворвался в российскую сеть примерно два года назад, отодвинув по популярности даже такие гиганты, как Facebook, Twitter, и «Одноклассники». Среди мессенджеров на первом месте WhatsApp, на второе место впервые в прошлом году вышел «Телеграм». Появилось и новое явление — «новый прайм-тайм». То есть трафик перетекает из телевизионного прайм-тайма в активное пользование зрителями социальных сетей и интернета вообще.

— Соцсети поменяли и структуру форматов. Наряду с профессиональным, выросло и потребление любительского контента. Пример — TikTok, который почти полностью состоит из любительского контента. Стирание границ между профессиональным и любительским контентом демонстрирует и видеосервис YouTube. Любительские команды начинают делать контент, пользующийся огромной популярностью. Причем самый популярный сегодня — видеоконтент, — рассказал Ляпин.

По его словам, россияне 14—19 лет и 30—40 лет отдают предпочтение видео, в то же время снизилась и «длительность единиц контента». Длинные выпуски пользователи смотреть не готовы, в среднем популярностью пользуются ролики продолжительностью 12—15 минут. Тот парадокс, что при нежелании смотреть длинные видео популярность сериалов только растет, в Институте развития интернета объясняют так: «Пользователи все еще готовы к длинным историям, но не готовы смотреть их большими кусками». Еще одна интересная тенденция — согласие многих россиян на подписки (и тенденция эта прямо противоречит ситуации с подпиской в РТ) и платный контент, которыми пользуются уже 30% населения. Все дело — в интересном контенте, за который люди готовы платить.

— Люди подписываются ради уникального контента, отсутствия рекламы и мультисервисности, — отметил эксперт.

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Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов