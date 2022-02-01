Рост товарооборота вопреки пандемии и три попытки контрабанды: таможня Татарстана подвела итоги за 2021 год

В целом возбуждено 17 уголовных дел

Фото: Максим Платонов

В прошлом году внешнеторговый товарооборот республики составил более 16 млрд долларов. Из них экспорт — более $10,9 миллиарда, а импорт — около $5 миллиардов. В Приволжском федеральном округе доля Татарстана во внешней торговле составила внушительные 29%. Подробнее об итогах деятельности Татарстанской таможни в 2021 году и о том, какие товары чаще всего бывают поддельными и изымаются из оборота республики, — в материале «Реального времени.

Товарооборот вырос почти на $4 миллиарда

Как сообщил руководитель Татарстанской таможни, генерал-майор таможенной службы Марат Гараев, в 2021 году ведомство оформило 1 421 декларацию на товары. В федеральный бюджет перечислено 2,7 миллиарда рублей. За прошлый год проведено 6 017 таможенных досмотров, из них 5 424 досмотра при перемещении товаров в международных почтовых отправлениях. При этом их эффективность составила почти 70%.

— В минувшем году вопреки негативной эпидемиологической обстановке в мире товарооборот республики, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился, — сказал Марат Гараев.

Товарооборот в 2021 году вырос почти на $4 миллиарда и составил $16 миллиардов. Для сравнения: с января по декабрь 2020 года товарооборот Татарстана на внешнем рынке составил $12,4 миллиарда.

В 2021 году ведомство оформило 1 421 декларацию на товары, сообщил Марат Гараев. Фото: tatarstan.ru

Без маркировки или подделки

В прошлом году таможенники выявили и изъяли 16,7 тонны немаркированных продовольственных товаров на сумму 1,7 миллиона рублей. Чаще всего это были орехи, фрукты, овощи, сухофрукты, сыры, крупы. Причины изъятия товаров — отсутствие сведений о дате изготовления, условиях хранения, сроке годности, адресе местонахождения изготовителя товара, знаке обращения ЕАС.

Среди промышленных товаров чаще всего без маркировок оказывались шубы, обувь, предметы одежды, постельное и кухонное белье, табачные изделия. Таможенники выявили и изъяли из оборота 44 071 единицы подобных вещей на сумму 3,09 миллиона рублей.

— Львиная доля выявленных немаркированных товаров — 43 070 единиц — табачная продукция. Также в 2021 году из торгового оборота изъяты контрафактные товары: обувь, спортивные костюмы, сумки. Правообладателям предотвращен ущерб на сумму 1 миллион 795 тысяч рублей, — отметил Гараев.

В 2021 году из торгового оборота изъяты контрафактные обувь, спортивные костюмы, сумки. Фото: belovo42.ru

«Пресечено три попытки контрабанды»



Говоря о работе таможенников в аэропортах, Гараев подчеркнул, что, несмотря на пандемию, пассажиропоток в прошлом году резко возрос. В «Бегишево» он увеличился более чем в 3 раза, там выявили шесть нарушений, все они были связаны с ввозом алкогольной продукции.

Более чем в 2 раза увеличилось количество пассажиров Международного аэропорта «Казань». В нем таможенники выявили 419 фактов перемещения товаров с нарушением установленного порядка и имеющих признаки запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу. Чаще всего это были алкоголь, сигареты и табачная продукция, банкноты, ценные бумаги, оружие.

— В 2021 году в международном аэропорту Казани пресечено три попытки контрабанды. Возбуждено два уголовных дела за контрабандное перемещение гражданами России в Турцию наличных денежных средств в особо крупном размере. Одно уголовное дело возбуждено за незаконное перемещение из Турции ювелирных изделий из золота стоимостью более миллиона рублей, — отметил Марат Гараев.

В ведомстве отметили, что довольно часто выявление незаконно перемещаемого товара происходит при участии служебных собак.

— В 2021 году перемещение наркотического вещества в МПО (международных почтовых отправлениях) — кокаина — более 100 граммов, а также два факта контрабанды денежных средств в Турцию в особо крупном размере выявлены с участием наших служебных собак кинологического отдела таможни, — рассказал Марат Гараев.

В 2021 году перемещение наркотического вещества в МПО (международных почтовых отправлениях) — кокаина — более 100 граммов, а также два факта контрабанды денежных средств в Турцию в особо крупном размере выявлены с участием служебных собак. Фото: Олег Тихонов

Всего при участии служебных собак в аэропорту Казани выявлено 33 случая недекларирования денежных средств, а также 12 фактов недекларирования табачной продукции. Возбуждено 54 дела об административных правонарушениях.

17 уголовных дел

В 2021 году при содействии таможенников было возбуждено 1 950 дел об административном правонарушении. Чаще всего они касались представления в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров, а также их декларирования. Не обошлось в прошлом году и без «уголовок». 17 дел было заведено по разным статьям Уголовного кодекса — о контрабанде наркотических средств и психотропных веществ, незаконном образовании юридического лица, уклонении от уплаты таможенных платежей и другим. В качестве наглядного примера спикер брифинга Марат Гараев рассказал о деле, возбужденном по статье 193.1 УК РФ, — о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

— Дело возбуждено в отношении жительницы Казани и трех жителей Ижевска. Данные граждане незаконно организовали более 15 подставных фирм в России и Казахстане и через них выводили по недействительным документам валюту на счета иностранных контрагентов. Сумма незаконно переведенных денежных средств составила 244 млн рублей, что является особо крупным размером, — рассказал он.

Также руководитель республиканской таможни напомнил гражданам о том, какие суммы наличных средств можно перевозить свободно, а на какие уже нужны разрешительные документы.

Марат Гараев напомнил о том, какие суммы наличных средств можно перевозить свободно, а на какие уже нужны разрешительные документы. Фото: tatarstan.ru

— Не подлежит декларированию в письменной форме вывоз валюты менее $10 тысячи. Если вы вывозите больше, вы обязаны заполнить пассажирско-таможенную декларацию, пройдя обязательно через красный коридор, и указать в декларации источники получения валюты. Если вы вывозите более $100 тысяч, вы должны не просто заполнить эту декларацию и пройти через красный коридор, но и приложить документы, подтверждающие факт приобретения денежных средств. Именно документы — либо оригиналы, либо нотариально заверенные, — рассказал Марат Гараев.