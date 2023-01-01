Цитаты 2022 года: Путин — о спецоперации, Шаймиев — о победе татар, Минниханов — о недопущении раскола

Самые яркие цитаты 2022 года по версии «Реального времени»

Прошедший год, полный резонансных событий, происшествий и неоднозначных заявлений, точно войдет в историю. Часть из пережитого останется лишь вспоминать — с ностальгией или тревогой, а другие явления сложного 2022-го будут с нами и в наступившем году, например, как специальная военная операция и все, что с нею связано. Потери и приобретения, кризисы и достижения, праздники и трагедии — всего этого с лихвой хватало на протяжении последних 12 месяцев. «Реальное время» предлагает вспомнить о важных, ключевых событиях ушедшего года через подборку самых ярких цитат.

О протестах в Казахстане

Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос.

Не успел Казахстан встретить 2022 год, как в стране вспыхнули протесты из-за повышения цен на газ — стоимость литра сжиженного газа выросла до 120 тенге. Недовольные жители страны требовали снизить ее два раза, до 50—60 тенге. Протесты продолжались несколько дней — обернулись столкновениями с силовиками, гибелью людей, отставкой правительства, уголовными делами, вводом в страну миротворческих сил ОДКБ и ущербом в миллионы долларов.

Беспорядки бушевали почти две недели. Только после их завершения к нации обратился первый президент Казахстана — Елбасы Нурсултан Назарбаев, возглавлявший на тот момент партию «Нур Отан». Во время беспорядков он покинул должность председателя Совета безопасности страны, передав полномочия действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. В своем обращении Нурсултан Назарбаев заверил казахстанцев, что не покидал страну, что «никакого конфликта или противостояния в элите нет». Он уверен, что организаторы беспорядков хотели разрушить государство, в связи с чем и призвал беречь «стабильность и спокойствие».

Для Казахстана столь бурное начало 2022 года положило начало политическим преобразованиям. Январские протесты против повышения цен на газ сопровождались требованиями отправить в отставку Касым-Жомарта Токаева и сносом памятников первому президенту Казахстана. В итоге власти поняли, что настала пора перемен — глава государства заявил, что основной причиной проходивших беспорядков стал недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных на фоне коррупции, чем смогли воспользоваться «террористы, боевики и стоящие за ними заговорщики». В марте он выступил с посланием и представил программу «по переустройству политической модели развития» Казахстана, предложив уйти от «суперпрезиденства», создать Конституционный суд и запретить родственникам президента занимать должности госслужащих и руководителей в квазигосударственном секторе. В сентябре в стране прошли внеочередные президентские выборы, на которых, несмотря на случившееся в начале года, победу удалось одержать Касым-Жомарту Токаеву, а столицу Казахстана переименовали из Нур-Султана обратно в Астану.



О начале спецоперации

Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой.

24 февраля стало одной ключевых дат в 2022 году — рано утром президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Этому предшествовало признание 21 февраля суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и подписание с их главами договоров о дружбе и взаимопомощи. На сегодняшний день — это регионы России, но спецоперация все еще продолжается. После объявления спецоперации многие вспоминали пророческое высказывание Владимира Жириновского — политик, который ушел из жизни в начале апреля, предсказывал «немирный» год.

Специальную военную операцию Владимир Путин в своем февральском выступлении назвал «самозащитой от создаваемых нам угроз и от еще большей беды». Ее необходимость он объяснил не только восьмилетними страданиями жителей Донбасса, но и защитой России «от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны». Спустя месяц глава государства, отвечая на вопросы об СВО, утверждал, что ее цели остаются неизменными и продолжаться она будет до тех пор, пока они не будут достигнуты.

Важный этап спецоперации ознаменовало объявление Владимиром Путиным утром 21 сентября начала частичной мобилизации, ставшей первой в истории современной России. В своем выступлении президент говорил о «необходимых, неотложных шагах по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России, о поддержке стремления и воли наших соотечественников самим определять свое будущее и об агрессивной политике части западных элит». Закончилась мобилизация спустя месяц — об этом министр обороны страны Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября. За это время мобилизовали 300 тысяч резервистов, а еще 18 тысяч человек вызвались служить добровольцами.

Об уходе иностранных компаний из России

Какими бы ни были причины исхода, иностранные компании должны понимать, что вернуться на наш рынок будет непросто. Пример — 2014 год, когда усилиями Запада тоже была устроена паника на пустом месте и введены санкции. Однако за прошедшее время нашей стране, ответив на эти действия симметричными ограничениями, удалось обеспечить продовольственную безопасность, решить целый ряд вопросов в сфере импортозамещения. Справимся и сейчас. Ведь котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем.

Иностранные компании после начала специальной военной операции заявили об отказе работать на российском рынке — одна за другой сети начали закрывать магазины и заведения. Ушли IKEA, McDonald’s, Zara, H&M и другие любимые многими россиянами бренды. Однако оптимистично настроенные власти увидели в этом возможность для отечественного рынка. Например, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посчитал, что Россия с уходом зарубежных компаний ничего не потеряла, а наоборот, получила возможность создать новое, взявшись за импортозамещение, после которого беглецы лишатся возможности вернуться. Как и белорусский президент Александр Лукашенко, он обратил внимание, что с котлетами и булками проблем из-за сбежавших иностранных компаний быть не может.

К слову, о «Макдоналдсе», к которому есть отсылка в речи экс-президента России. В марте американская компания объявила о закрытии всех 850 своих ресторанов на российском рынке. В Казани они прекратили работу в начале июня, хотя буквально за полгода до этого стало известно о расширении сети в городе. Сейчас по всей стране работает российская версия «Макдоналдса» — «Вкусно — и точка». Под новым названием на прежних точках рестораны начали открываться летом, после того, как бизнес McDonald's в России выкупила компания бизнесмена Александра Говора. Аналогичным образом сложилась судьба и других иностранных брендов. Так, например, популярные магазины польского ретейлера и производителя одежды LPP — Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay — открылись в России после сделки по продаже под новыми названиями.

О санкционном шторме

Такие санкции не применялись даже в самые мрачные годы холодной войны. Их цель — отбросить нас на годы или даже десятилетия назад. Отрезать от мира. Заставить Россию отказаться от перспективных экономических и социальных проектов. Нанести удар по уровню жизни наших людей. Делается все возможное, чтобы разогнать инфляцию, создать дефицит потребительских товаров. И в конечном итоге — социальную напряженность, вызвать недовольство людей. Все это было тщательно спланировано. Авторы этой стратегии рассчитывали, что санкционный шторм за несколько дней разрушит нашу экономику. Их сценарий не сбылся. Наша финансовая система — а это кровеносная артерия всей экономики — устояла.

Специальная военная операция, несмотря на объявленную президентом России благую цель, обернулась «санкционной агрессией» Запада — США, Великобритания, Канада и другие страны массово начали вводить ограничения против российских граждан и юрлиц. Под них попал и сам Владимир Путин, и члены его семьи. Как заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, которого «черные списки» тоже не обошли стороной, цель «санкционного шторма» — не просто остановить развитие страны и изолировать ее. Весь «удар» по экономике, который все же удалось выдержать», по задумке коллективного Запада, должен был создать напряженность в обществе. И понятно, к чему она в конечном счете могла бы привести.

На дату выступления Михаила Мишустина в Госдуме, на 7 апреля, в отношении России было введено более 6 тысяч санкций. «Количество ограничений превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны», — сказал он тогда. Но это был вовсе не предел — до сих пор недружественные страны продолжают штамповать санкционные списки. На 7 июля антироссийских санкций насчитывалось уже 11 160. И как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, ни одно государство в мире не сталкивалось с таким количеством вызовов.



О 1100-летии принятия ислама Волжской Булгарией

Это верный шаг в многоконфессиональной стране. Это — знаковое событие. В то же время это — закономерный результат всех наших дел, многолетней, успешной деятельности по содействию возрождению и развитию ислама. Основа политики Татарстана — соблюдение баланса культур и конфессий, последовательное формирование общественной и межнациональной стабильности.

В 2022 году в Татарстане с размахом отпраздновали 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Праздничные мероприятия стартовали в Болгаре в январе, а основные прошли в мае, в том числе в древнем городе Болгаре. Как обратил внимание первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, к «историческому событию шли долгие годы» — «шаг за шагом налаживая дружеские и деловые отношения со странами исламского мира и «проводя глубокие научные и археологические исследования на древней земле Болгара».

Празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией стало знаковым и для Казани — рядом с Казанкой на месте парка аттракционов «Кырлай» 20 мая торжественно заложили первый камень Соборной мечети на 10 тысяч человек. В ближайшее время планируется приступить к реализации проекта.

О расширении НАТО

Йенс Столтенберг отчитывается, что Россия получит больше НАТО у своих границ. Рано радуется. Географию в школе не учил. В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у его границ будет больше России.

После начала специальной военной операции расширение НАТО, озабоченность которым высказал Владимир Путин и другие российские политики, стало еще реалистичнее — лидеры стран альянса приняли официальное решение пригласить Швецию и Финляндию. А глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что объединение давно готовилось к противостоянию еще до 24 февраля 2022 года, и пригрозил, что Россия получит еще больше НАТО на своей границе. В ответ на этот спикер Госдумы Вячеслав Володин указал ему на его неграмотность — приняв Финляндию и Швецию, НАТО получит больше России у своей границы.

Приближение военной инфраструктуры к российским границам, о котором говорил Владимир Путин не за горами. Официально Финляндия и Швеция должны стать частью НАТО уже в этом году. Заявки на вступление в альянс они передали 18 мая 2022-го, но их до сих пор не ратифицировали лишь две страны из 30.



О киевском режиме

Нас устроит, если России будут противостоять натовские каски, но ведь вместо них пошлют ваших отцов, мужей, братьев и сыновей. Вас, украинцы, толкают на смерть! Выход есть. Чтобы избежать объявления войны Россией, украинский народ должен снять с ушей зеленскую лапшу псевдопатриотизма, выйти на улицы Киева и пинком под зад вышвырнуть из страны все продажное руководство, которое не копает окопы, а только подначивает весь народ на «героическую» смерть.

В информационной войне с Западом одним из ключевых «бойцов» стал глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем telegram-канале он неоднократно обращался к украинцам, пытаясь вразумить их и сделать все, чтобы избежать кровопролития. Их он призывал «не потакать наркоману и предателю», а бороться за справедливость, поскольку, по его мнению, «руками Украины Запад уничтожает мобилизованное гражданское население».

Особое внимание он уделял «письмам» в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Ему он даже посвятил стихотворение: «Перепутал клоун роли, над собою хохоча…", приписывал ему «заигрывания перед Европой и Америкой». «А как ты, лох-Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя?», — обращался к украинскому лидеру глава Чечни после того, как тот начал жаловаться на удары, которая наносит Россия по объектам в его стране.

О единении Татарстана и России

Это — историческая победа для татар. Мы смогли изменить негативное отношение к татарскому народу, исправить историческую ситуацию. По правде говоря, за татарами несколько веков тянулся шлейф «татаро-монгольского ига». Отрадно сознавать, что в перестроечные годы прошлого века нам хватило ума сохранить и укрепить целостность Российской Федерации, не потерять своего лица, быть созидателями и вести политику, соответствующую стремлениям российских народов.

В 2022 году свой 30-летний юбилей отметил Всемирный конгресс татар, проведя VIII съезд. Выступая на форуме, первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев обратился к истокам организации и событиям на фоне, которых она формировалась. Он обратил внимание, что в непростое для всей страны время республике удалось провести взвешенную национальную политику, что позволило достичь «значимой победы в основополагающем для жизнедеятельности татарской нации направлении».

Минтимер Шаймиев уверен, что Татарстан должен позитивно влиять на национальную политику России. И республике это удается делать.

О смерти Елизаветы II

Смерть моей любимой матери, ее величества королевы — это момент глубочайшей скорби для меня и всех членов моей семьи. Мы глубоко скорбим из-за кончины дорогого суверена и излюбленной матери. Убежден, что утрата затронет каждого человека в нашей стране, во всех царствах и содружествах по всему миру, а также бесчисленное множество людей во всем мире.

В прошлом году в истории Великобритании закончилась целая эпоха — 8 сентября из жизни ушла «Ее Величество Елизавета II, Божией милостью Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных своих царств и территорий Королева, Глава Содружества, защитница веры». Ей было 96 лет. В историю она вошла как рекордсмен по длительности правления. В интернете причастной к смерти королевы посчитали Лиз Трасс, которая на тот момент занимала пост премьер-министра страны — незадолго до этого Елизавета II встречалась с ней, после чего состояние ее ухудшилось. По другой информации, причиной смерти стал рак костного мозга.

Преемником Елизаветы II на престоле стал ее старший сын Чарльз, который взял имя Карл III. Новый монарх — самый пожилой наследник в истории Великобритании: ему 73 года. Смерть своей матери он назвал «моментом глубочайшей скорби», добавив, что во время траура королевскую семью утешит и поддержит «уверенность в уважении и глубокой привязанности, всегда обращенным к королеве»

Об общей судьбе с новыми регионами

За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях — наша общая судьба и тысячелетняя история. Эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам. Несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить. Вот почему и старшие поколения, и молодежь, те, кто родился уже после трагедии распада Советского Союза, голосовали за наше единство, за наше общее будущее <...> Советского Союза нет, прошлого не вернуть. Да и России сегодня это уже и не нужно, мы к этому не стремимся.

Историческое событие на фоне спецоперации произошло в Георгиевском зале московского Кремля 30 сентября — церемония подписания договоров о принятии в Россию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации. Решение, которое, по словам Владимира Путина, вызывает «дикую злобу» на Западе, приняли после проведения референдумов, на которых большинство жителей проголосовали за вхождение в состав России.

Выступая на церемонии подписания договоров Владимир Путин обратил внимание, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, выражая желание жить в России, воспользовались своим неотъемлемым правом, которое «основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию». Они, по его словам, несмотря «на все испытания, пронесли через года любовь к России» — чувство, которое «никто не может в нас уничтожить».

О беспросветном кризисе

Видим ли мы какие-то признаки конца кризиса? Я сказал, что не видно по одной простой причине: конец всегда приходит незаметно и, как правило, сзади. Поэтому мы его не видим.

Несмотря на то, что российские власти утверждают, что экономика выдержала санкционный удар и прочие последствия ведения специальной военной операции, не все эксперты дают оптимистичные прогнозы. В ноябре глава Сбербанка Герман Греф заявил, что завершения кризиса в экономике на горизонте не предвидится. Но в этом он видит изюминку, которая делает жизнь ярче и насыщеннее. По его прогнозу, в ближайшие годы жизнь станет еще интереснее.



Центробанк, например, не видит предпосылок для ухудшения прогнозов по снижению ВВП в 2023 году, Каа Минфин России, не переступая бюджетного правила, намерен пополнять Фонд национального благосостояния (ФНБ) в юанях. Какой же выйдет отечественная экономика по итогам года, узнаем через 12 месяцев.



О недопущении раскола России

Идет специальная военная операция. Вы видите, как мировое сообщество хочет расколоть Россию. Мы обсуждаем свой вопрос, как называть должность, а люди это будут воспринимать так: «Татарстан восстал, у Путина не все нормально, Россия на кусочки разобьется». Вот этого допустить нельзя. Страна сегодня борется со всем Западом. Это не только Украина и Россия, здесь интересы других территорий, людей <...>Я никогда не вмешивался, никогда не просил. Но сегодня это и доверие ко мне. Если мы эти поправки не примем, будет очень неприятно в целом.

Непростое, но вынужденное решение принял Татарстан в конце года — повинуясь поправкам, внесенным в федеральный закон о публичной власти, Госсовет РТ принял поправки в Конституцию республики, касающиеся наименования должности высшего должностного лица региона. Как обратил внимание президент республики Рустам Минниханов, Татарстан должен был сделать это для сохранения целостности всего государства, частью которого он является. При вступлении республики в спор с Москвой, Запад мог бы воспринять это, как сигнал о внутреннем разладе, и предпринял бы меры для развала многонациональной России.

В этом с ним согласился и председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин: «Времена непростые, в этой обстановке принимать решение и не приводить в соответствие, противостоять с федеральным центром в условиях СВО, конечно, мы себе позволить не можем». Солидарен с коллегами был и Минтимер Шаймиев, стоявший у истоков современного Татарстана.

Рустама Минниханова продолжат называть «президентом», пока не истекут его полномочия. После выборов нового высшего должного лица республику будет возглавлять глава — раис.

