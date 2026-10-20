Норвегия ввела новый пакет санкций против России

Меры вступают в силу 21 октября 2026 года

Норвегия приняла новый пакет санкций против России, соответствующий 21-му пакету ограничений Евросоюза. Меры вступают в силу 21 октября 2026 года, сообщили в правительстве страны.

На политическом уровне Осло поддержал пакет ЕС 11 августа, теперь ограничения включены в национальное законодательство. Предыдущий, 20-й пакет ЕС Норвегия ввела 14 июля — он включал ограничения против энергетического и финансового секторов и меры против обхода санкций.

Новый пакет, принятый ЕС 23 июля, затрагивает энергетический, финансовый и криптосектор, ужесточает меры против теневого флота и расширяет ограничения на импорт и экспорт. Он также включает 48 новых лиц и 168 организаций под заморозку активов, а также 41 судно теневого флота.

Ранее Дональд Трамп объяснил свой отказ вводить «адские санкции» против России. Также президент США раскритиковал Владимира Зеленского и удары ВСУ по российским НПЗ.

Алсу Сабирзанова