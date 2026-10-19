Мишустин провел переговоры с первым вице-президентом Ирана
Встреча прошла в Душанбе в правительственной резиденции «Кохи Сомон» в преддверии заседания ШОС
Председатель правительства России Михаил Мишустин, прибывший в Таджикистан с двухдневным визитом, провел переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом. Встреча прошла в Душанбе в правительственной резиденции «Кохи Сомон» в преддверии заседания ШОС, передает ТАСС.
С российской стороны во встрече участвовали вице-премьер Алексей Оверчук, глава Минэкономразвития Максим Решетников, заместители министра иностранных дел Андрей Руденко, энергетики Евгений Грабчак и финансов Алексей Сазанов.
Отмечается, что, хотя правительство Ирана по должности возглавляет президент, на многосторонних встречах на уровне глав кабминов обычно присутствует первый вице-президент республики.
Предыдущие переговоры Мишустина и Арефа проходили в ноябре 2025 года на полях встречи премьеров ШОС в Москве. Тогда стороны обсудили сотрудничество в экономике и транспортной сфере.
Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин предложил президенту Путину новые кандидатуры в правительство России.
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