«На следующий год никто не знает, какая будет ситуация, так ведь?»

Вице-спикер Госсовета РТ высказал несколько замечаний Минэкономики РТ по поводу экономического состояния республики на 2027—2029 годы

«Олег Владимирович, ваш прогноз по сбору налога на прибыль в 830 млрд рублей в будущем году сформирован с учетом проблем в геополитике или без них? Или все-таки с учетом благополучной конъюнктуры?» — с пристрастием изучал вице-спикер Госсовета Марат Ахметов базовые цифры в законопроекте о бюджете Республики Татарстан на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, подготовленные Минэкономики и Минфином. Несмотря на риски, Комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству одобрил прогноз социально‑экономического развития республики, но с оговоркой о «сохраняющихся внешнеэкономических вызовах». Из нового — рекордные 59 млрд рублей вливаний республика направит на промышленные парки, Минфин РТ возвращается к бюджетным заимствованиям в пределах 50 млрд рублей в течение трех лет, а компенсации на защиту инфраструктуры от налетов БПЛА пока не предусмотрены. Подробнее — в материале «Реального времени».

Прогноз на 2027 год готовили в ручном режиме

Сегодня в Госсовете продолжилось обсуждение прогноза социально‑экономического развития РТ на 2027—2029 годы, на основе которого сверстан проект республиканского бюджета. Понятно, когда страна пятый год работает в условиях СВО, то рассчитывать на 100%-ную точность не приходится. Авторы, Минэкономики и Минфин, готовили параметры бюджета в ручном режиме — на основе текущих результатов работы предприятий. «Прогноз формируется в условиях сохраняющихся внешнеэкономических вызовов, продолжается перестройка логистических цепочек», — такими словами обрисовал текущую обстановку глава Комитета по экономике и инвестициям Рягат Хусаинов. С другой стороны, власти рассчитывают сохранить экономическую стабильность.

В будущем году рост ВРП прогнозируется на уровне 101%, а индекс промышленного производства — в 100,5%, сообщил замминистра экономики РТ Олег Пелевин. Если прежде Минэкономики готовило два варианта развития экономической ситуации — оптимистичный и пессимистичный с привязкой к курсу рубля и стоимости барреля нефти, то теперь об этих индикаторах не упоминали. По словам Пелевина, прогноз формировался в ручном режиме на основе данных предприятий в текущем году.

К слову, республика проходит 2026 год с неплохими результатами. По итогам 9 месяцев текущего года ВРП вырос на 102,7% и составил 4,9 трлн рублей. Основной рост обеспечен обрабатывающими производствами, в первую очередь ОПК и нефтянкой, уточнил Пелевин. Умеренная динамика сохраняется в строительстве, а в сельском хозяйстве ожидается рост объемов продукции.

Минфин РТ запланировал цикл краткосрочных займов у Москвы

Замминистра финансов РТ Алла Анфимова представила параметры республиканского бюджета на 2027—2029 годы. Доходы составят 558,1 млрд рублей, расходы — 566,6 млрд рублей, дефицит — на уровне 8,5 млрд рублей. В 2028 году дефицит прогнозируется в 9,4 млрд рублей, но уже в 2029 году — в 3,5 млрд рублей. Чем объясняется такая необычная кривая — не уточнялось.

На этом фоне Минфин РТ планирует вернуться к практике бюджетных займов: 46 млрд рублей в 2027 году, 48 млрд рублей — в 2028 году и 50 млрд рублей — в 2029 году. «Привлечение краткосрочных кредитов запланировано на покрытие временных кассовых разрывов из федерального бюджета», — сообщила она.

Кроме того, республика готовится получить 1,5 млрд рублей инфраструктурных кредитов. При этом рекордные 59 млрд рублей будут вложены в промышленные парки — четыре из них прошли федеральный конкурсный отбор.

— Олег Владимирович, ваш прогноз по сбору налога на прибыль в 830 млрд рублей в будущем году сформирован с учетом проблем в геополитике или без них? Или все-таки с учетом благополучной конъюнктуры? — с пристрастием изучал вице-спикер Госсовета Марат Ахметов базовые цифры в законопроекте о бюджете Республики Татарстан на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.

Пелевин ответил ему: «На следующий год никто не знает, какая будет ситуация, так ведь? Да? Мы прогноз формируем на основе данных предприятий и организаций. Все крупнейшие предприятия мы собираем на нашей площадке. Значит, смотрим по прибыли, потом собираем на площадке уже Минфина. Здесь тоже уже непосредственно по налогам. Понятно, что ситуация может отличаться».

— 2024 год мы завершили с ростом валового регионального продукта на 4% в сопоставимых ценах. В 2025 году прибавили еще 2,9% к уровню 2024-го, который уже обеспечивал четырехпроцентный рост. И в текущем году мы идем с показателем 102,7% (хотя в прогнозах звучало 102%). Даже эти небольшие проценты значительно, а в какой-то степени и кратно выше среднероссийских показателей, — похвалил Марат Ахметов.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Инвесторы продолжают вкладывать в экономику — в будущем году объем оценивается в 3,9 трлн рублей.

— Порой даже самому сложно представить, откуда берутся такие громадные ресурсы, — рассуждал Марат Ахметов. — Но при этом есть над чем подумать. Во-первых, каждый рубль, инвестированный в экономику, генерирует 5 рублей валового продукта в РФ — таковы данные Марата Сафиуллина из Академии наук РТ. По нашей республике эта цифра составляет 3 рубля 40 копеек. Получается, будто бы наши инвестиции работают не так эффективно с точки зрения влияния на рост ВРП. Во-вторых, есть вопросы по эффективности энергопотребления. Аналитика центра показывает, что за последние пять лет 1% роста энергопотребления сопровождался 1,5% роста ВВП. В Татарстане же 1% роста энергопотребления дает ровно 1% роста продукта. При этом темпы роста энергопотребления в стране в целом чуть выше, чем у нас.

Правительство РФ не определило тех, кто может получить льготы по «упрощенке»

Затем депутаты перешли к вопросам. Артура Абдульзянова интересовало, будут ли пролонгированы льготы для «упрощенцев» на будущий год. Благодаря закону РТ №19 для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), были установлены пониженные налоговые ставки. Однако срок действия этих льгот истекает в текущем году. Какие планы на 2027—2029 годы? Будут ли эти льготы сохранены?

Замминистра финансов РТ Алла Анфимова сообщила, что регионы вправе предоставлять льготы только по критериям и ОКВЭД, которые установлены правительством Российской Федерации. «На 2027 год, к сожалению, нормативно-правового акта на уровне правительства еще нет. Ждем его принятия. После этого мы совместно с Минэкономики проанализируем документ и примем решение применительно к нашим региональным льготам», — пояснила она.

— Все-таки есть надежда? — радостно заулыбался Абдульзянов.

— Это станет понятно только после принятия правительственного акта, — не стала обнадеживать Анфимова. — Сейчас на текущий год правительство установило возможность применять льготы по всем ОКВЭД, и мы ждем, какой перечень будет утвержден на следующий период. Одним словом, перечень пользователей льгот может измениться.

Отвечая на вопросы о компенсации на защиту инфраструктуры от налетов БПЛА, она сообщила, что пока такие меры в бюджете не предусмотрены.

Лучше обстоят дела с финансированием госпрограммы «Цифровой Татарстан»: выделили 3,6 млрд рублей. Из них 1 млрд рублей направят на продолжение проекта «Прорывные IT-решения отрасли экономики, социальной сферы, государственного и муниципального управления Республики Татарстан».

Контроль ради контроля?

В заключение депутаты поддержали законопроект, который наделяет парламент полномочиями по контролю за исполнением концессионных соглашений. Поправки в республиканский закон «Об исполнительных органах государственной власти Республики Татарстан» (точнее, в ст. 21) внесены совместно председателем Комитета по градостроительству Альбертом Хабибуллиным и председателем Комитета по экономике и инвестициям Рягатом Хусаиновым. В нем предлагается закрепить норму, согласно которой раис Татарстана ежегодно направляет в Госсовет доклад о результатах контроля за соблюдением условий концессионных соглашений в республике.

Эти изменения подготовлены в рамках приведения в соответствие с федеральным законодательством, пояснил Альберт Хабибуллин. Еще в декабре 2025 года Госдума одобрила изменения в ФЗ №464-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях», которые призваны повысить прозрачность ГЧП-соглашений.

Раис должен внести доклад до 1 июня года, следующего за ответным, как и установлено федеральным законодательством. Этот дедлайн выбран не случайно. Он дает региональному парламенту достаточно времени (полгода) для изучения материалов, но при этом не слишком затягивая процесс, пояснил Альберт Хабибуллин.

Принятие данной инициативы не следует воспринимать как формальное приведение республиканской базы в соответствие с федеральной, заметил Хабибуллин. По его словам, изменения направлены на внедрение нового института парламентского контроля за реализацией концессионных соглашений на региональном уровне.

— На субботних совещаниях мы слышим, что при обсуждении вопросов ЖКХ правительство республики обращает внимание на деятельность организаций, взявших в управление государственную и муниципальную собственность, но чья работа до сих пор вызывает нарекания у населения и избирателей, — отметил он.

В настоящее время в парламенте создана рабочая группа по изучению самих концессионных соглашений. «Много нареканий с районов, несоответствия и так далее, вопросы. Раис сделал большое замечание, что имуществом пользуются, а инвестиций — нет, отдачи — нет», — добавил Рягат Хусаинов. Теперь парламент республики ежегодно будет заслушивать информацию исполнительной власти о соблюдении условий концессионных соглашений и их эффективности. Впрочем, конкретная информация по этому поводу не прозвучала.

— А как дальше поступает Государственный совет с этим докладом? — поинтересовался вице-спикер Марат Ахметов. Он хотел понять, какие правовые последствия ждут концедентов в связи с оглашением отчета.

Оказалось, ничего страшного. «Это мониторинг действующего законодательства, то есть мы имеем право [запросить] доклад. Возможно, какие-то дополнительные вопросы возникнут, но будем исходить из опыта общения. То есть этот доклад несет некую аналитическую составляющую», — пояснил Альберт Хабибуллин.

— Хорошо, доклад поступает в Госсовет. Дальше как? У нас свой регламент должен быть работы с этим докладом? — продолжал уточнять вице-спикер. И тут все походило на формальное следование федеральным нормам: изучение — заслушивание. — Законодатель обязан высказать свое мнение по данному докладу? — искал точку приложения усилий Марат Ахметов.

— Не столько обязан, сколько имеет право. Но контроль именно в порядке контроля, — ответили ему и на этом закончили обсуждение.