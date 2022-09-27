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Большинство голосовавших в России граждан ДНР и ЛНР одобрили присоединение

19:58, 27.09.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Большинство голосовавших в России граждан ДНР и ЛНР одобрили присоединение
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов (архив)

За вхождение в состав России проголосовали большинство голосовавших в России граждан Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), сообщает «РИА Новости», ссылаясь на предварительные итоги голосования по участкам в РФ.

За присоединение к России проголосовали 98,69% жителей ДНР — решение поддержали 441 485 человек, против были 4 938 (1,1%). За вхождение в состав России проголосовали 97,93% граждан ЛНР, находящихся в России: «за» проголосовали 394 250 человек, против — 6 392 (1,59%).

Сегодня в ЛНР признали состоявшимся референдум о вхождении в состав России. Напомним, референдумы о вхождении в состав России в ЛНР и ДНР стартовали 23 сентября. Заключительный день голосования — вторник, 27 сентября. Аналогичные референдумы проходят также в Запорожской и Херсонской областях.

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Маргарита Головатенко
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