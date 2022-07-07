Володин: против России введено более 11 тысяч санкций

В отношении России ввели 11 160 санкций. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече руководства Госдумы и фракции с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он отметил, что ни одно государство в мире не сталкивалось с таким количеством вызовов.

— Интересы родины должны быть превыше всех партийных программ, и мы стараемся этому следовать, — приводит «Интерфакс» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе японские власти расширили санкции против России и Белоруссии, внеся в список еще 90 физлиц и организаций. В конце июня США заморозили и заблокировали российские активы на общую сумму $330 млрд.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина