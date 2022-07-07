Володин: против России введено более 11 тысяч санкций
В отношении России ввели 11 160 санкций. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече руководства Госдумы и фракции с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он отметил, что ни одно государство в мире не сталкивалось с таким количеством вызовов.
— Интересы родины должны быть превыше всех партийных программ, и мы стараемся этому следовать, — приводит «Интерфакс» его слова.
На прошлой неделе японские власти расширили санкции против России и Белоруссии, внеся в список еще 90 физлиц и организаций. В конце июня США заморозили и заблокировали российские активы на общую сумму $330 млрд.
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