Как ДОСААФ Татарстана готовит будущих авиаторов

10 февраля 2027 года ДОСААФ Татарстана исполнится 100 лет

Фото: предоставлено ДОСААФ Татарстана

ДОСААФ Татарстана продолжает вековую традицию подготовки молодежи к небу. В Центральном аэроклубе Республики Татарстан школьники, кадеты и студенты вузов (КНИТУ-КАИ) изучают основы авиации, осваивают планерный и парашютный спорт, проходят летную практику и учатся работать с техникой ответственно и дисциплинированно.

Центральный аэроклуб ведет эту работу благодаря системной поддержке ДОСААФ Республики Татарстан. Общество создает условия для развития авиационных видов спорта, укрепления материально-технической базы, организации занятий с молодежью и подготовки допризывников. Именно поддержка ДОСААФ позволяет аэроклубу сохранять традиции, развивать инфраструктуру и открывать молодым людям дорогу в авиацию.

Авиационное направление ДОСААФ в республике имеет глубокие корни. В 1932 году в Татарстане появилась школа летчиков-планеристов, а 3 мая 1933 года был создан Казанский аэроклуб. Одним из его воспитанников был Михаил Девятаев — будущий Герой Советского Союза, совершивший в феврале 1945 года легендарный побег из немецкого плена на захваченном немецком самолете. Эта история напоминает: путь к большому подвигу начинается с первых занятий, знания техники и воспитания характера.

Также рядом с именем Михаила Девятаева по праву стоит имя Николая Георгиевича Столярова, советского летчика-штурмовика, гвардии полковника, дважды Героя Советского Союза (1 июля 1944 г. и 27 июня 1945 г.), участника Великой Отечественной войны. За годы войны он совершил свыше 180 успешных боевых вылетов. На его счету уничтожение восьми самолетов противника, 52 танков, 24 артиллерийских батарей и более 200 автомашин. Первое звание Героя Советского Союза получил за боевые действия в Курской битве, при форсировании Днепра и освобождении Полтавы, Кременчуга и Кировограда. Второй медали «Золотая Звезда» был удостоен за отличия в Корсунь-Шевченковской, Львовско-Сандомирской, Берлинской и Пражской операциях.

Сегодня Центральный аэроклуб Республики Татарстан ДОСААФ России достойно продолжает эту работу. Основные направления его деятельности — самолетный спорт на Як-52, планерный спорт на планерах «Бланик» и парашютный спорт. Здесь готовят спортсменов-летчиков, планеристов и парашютистов, совершенствуют их мастерство, а также проводят подготовку допризывной молодежи для поступления в авиационные и военные училища и службы в Воздушно-десантных войсках (ВДВ).

Ежегодно с 1 декабря аэроклуб открывает бесплатное теоретическое обучение для молодых людей от 15 до 21 года. После занятий в классе курсанты переходят к практике на аэродромах Казань «Куркачи» в Высокогорском районе и Казань «Балтаси» в Балтасинском районе. Летный сезон начинается весной, однако занятия на планерах продолжаются и в октябре. В 2026 году теоретическую подготовку по летной программе завершили 16 человек; в группе планеристов занимаются восемь курсантов, тренировки проходят два-три раза в неделю.

15 октября на аэродроме «Куркачи» состоялись очередные занятия по парашютной подготовке с участием кадетов. Ребята проходят путь от наземной тренировки до проверки знаний и практических навыков перед допуском к прыжку.

«У нас есть специальная площадка парашютной подготовки, где имитация купола находится в подвесном состоянии. Ребята садятся в подвесную систему. Их учат, как разворачивать стропы, чтобы приземляться против ветра, а не при боковом сносе», — рассказал военный летчик-инструктор, летчик авиации ДОСААФ 1-го класса Алексей Егоров.

Среди участников занятий — воспитанники Казанской кадетской школы-интерната имени Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова, занимающиеся в военно-патриотическом клубе «Юный десантник». Для одних это первое знакомство с парашютным спортом, для других — уже продолжение личного пути: один из кадетов начал прыгать в 14 лет и в этот день готовился к своему седьмому прыжку.

«Самое интересное в прыжках — сам процесс. После прыжка открывается второе дыхание, появляется стремление к жизни, к новым достижениям. И хочется продолжать прыгать», — рассказал воспитанник Казанской кадетской школы-интерната.

Обучение в аэроклубе доступно школьникам и студентам, состоящим на воинском учете. Программа первоначальной летной подготовки для школьников включает теоретический курс и два прыжка с парашютом.



10 февраля 2027 года ДОСААФ Татарстана исполнится 100 лет. За каждым занятием в аэроклубе, каждым прыжком и каждым вылетом стоит большая совместная работа. Центральный аэроклуб с благодарностью отмечает постоянное внимание и всестороннюю поддержку со стороны ДОСААФ Республики Татарстан. Именно благодаря этой поддержке создаются условия для занятий авиационным спортом, подготовки курсантов и военно-патриотического воспитания молодежи. Это не просто подготовка к спорту или службе — это продолжение традиций, заложенных еще первыми татарстанскими авиаторами, и важная часть общего дела ДОСААФ по воспитанию патриотов и будущих защитников Отечества.

