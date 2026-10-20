Спустя год с анонса в Татарстане создадут систему мониторинга ОКН

Система должна формировать и накапливать сведения обо всех объектах культурного наследия, выявленных объектах и объектах, обладающих признаками ОКН

Фото: Артем Дергунов

Кабмин Татарстана планирует создать государственную информационную систему «Объекты культурного наследия Республики Татарстан». Проект соответствующего постановления проходит антикоррупционную экспертизу. О необходимости такой системы председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин говорил еще около года назад — осенью 2025 года в рамках Kazan Digital Week. Тогда глава комитета анонсировал создание информационной системы, аккумулирующей данные о культурном наследии республики.

Согласно проекту постановления, систему создадут с использованием ранее разработанных программных компонентов. Заказчиком ее создания, оператором и обладателем обрабатываемой информации определен Комитет РТ по охране объектов культурного наследия, а техническим оператором — учреждение «Центр цифровой трансформации Республики Татарстан». Контроль за исполнением постановления также возложат на Комитет по охране ОКН. Проект подписан премьер-министром Алексеем Песошиным.

Система должна формировать и накапливать сведения обо всех объектах культурного наследия, выявленных объектах и объектах, обладающих признаками ОКН, а также об исторически ценных градоформирующих объектах на территории республики — на всех стадиях их жизненного цикла, от проектирования до содержания и использования. Ставятся и прикладные задачи: автоматизировать деятельность комитета по сохранению и охране памятников, ускорить оказание государственных услуг в этой сфере, снизить трудозатраты при предоставлении сведений об ОКН и сделать данные более открытыми и актуальными.

Дмитрий Зайцев