Цитаты недели: Путин — о бестолковщине, Аксенов — о яме Европы, Хабенский — о Казани

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

На уходящей неделе Россия доказала Киеву, что слов на ветер не бросает — после теракта на Крымском мосту по объектам энергетики, военного управления и связи Украины Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар. После этого на Западе, по выражению главы Крыма Сергея Аксенова, «зашевелилось и забулькало». В ответ на возмущение украинского президента Владимира Зеленского Россия припомнила ему восемь страшных лет Донбасса, а глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал бежать к своим покровителям в Европу. Об этом и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».

О бестолковщине

Здесь, к сожалению, бестолковщины у нас достаточно, собственно говоря, как, к сожалению, еще раз повторю, часто бывает и по другим направлениям. Но если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались, и, видимо, накапливались достаточно долго. Это для нас хороший повод, чтобы разобраться со всеми этими вопросами.

С момента объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации прошел почти месяц. За это время некоторые регионы успели и выполнить план, и наделать ошибок. На встрече с избранными в ходе сентябрьских выборам главами 15 регионов глава государства обратил внимание на важность устранения проблем, которые выявили в ходе частичной мобилизации, и попросил их уделять этому должное внимание. По его словам, все, что связано с мобилизацией, — одна из составляющих большой системной работы, которая касается и глав российских регионов.



О политической выгребной яме

Содержимое политической выгребной ямы Европы и бывшей Украины зашевелилось и забулькало: они осуждают удары по украинской инфраструктуре. То, что восемь лет бомбят Донбасс, где люди годами сидят в подвалах, что обстреливают территории России, это никого никогда не беспокоило и не беспокоит. Наоборот, они дружно радуются и злорадствуют. Но сегодня хороший знак: украинские телеведущие не улыбаются и не хихикают. И у политиков типа Подоляка унылый вид.

После происшествия 8 октября на Крымском мосту, которое Владимир Путин назвал терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры России, по Украине, оказавшейся его организатором, нанесли «массированный удар высокоточным оружием большой дальности». Только после этого, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, Европа и Киев «зашевелились». Он обратил внимание, что Украина сама с 2014 года наносила удары по Донбассу, и на это от мирового сообщества не было никакой реакции. Сергей Аксенов призвал киевские власти «внимательно прослушивать выступления» президента России, который предупреждает их о последствиях русским языком.

О Казани

С Казанью у меня связано очень много и человеческого, и профессионального и, что самое главное, никакого негативного нет у меня в душе и памяти относительно людей, которые живут в этом городе.

Тепло отозвался о столице Татарстана и ее жителях народный артист Константин Хабенский. Именно Казань стала первым городом для гастрольного тура Московского художественного театра имени Чехова, худруком которого он является. Артистов Константин Хабенский назвал «копателями и изучателями человеческих душ, полетов и падений». Они показали казанцам два спектакля — «Сирано де Бержерак» и «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена».



О защите Белоруссии



Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру к нашей территории. <...> Не дай бог кто-то из них посмеет дернуться в направлении Беларуси. Видите ли, Крымский мост вскружил голову некоторым, в том числе и военным. Думаю, надо остыть.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который с самого начала специальной военной операции твердит, что его страна не будет вмешиваться в конфликт, на этой неделе сообщил, что Минск предупредили по неофициальным каналам с территории Украины. В связи с этим он поручил довести до «президента Украины и других умалишенных», что ответ на возможное нападение на Белоруссию будет жестким. Военному руководству страны Лукашенко отдал приказ сделать так, чтоб никто даже не посмел «дернуться в направлении» его страны, пригрозив серьезными последствиями за такой отчаянный шаг.



О жалобах Зеленского

Зеленский жалуется на прилеты по Киеву и другим городам. А как ты, лох-Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя? То есть восемь лет бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя?

С критикой в адрес украинского президента Владимира Зеленского выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Ему не понравилось, что тот жалуется на удары по территории страны, будучи причастным к обстрелам Донбасса, теракту на Крымском мосту, обстрелам Запорожской АЭС. Владимиру Зеленскому он посоветовал не «жаловаться, как дешевка», поскольку удары, нанесенные Россией могли быть куда серьезнее. Рамзан Кадыров порекомендовал украинскому лидеру сбежать в какую-нибудь из западных стран, «пока не прилетело».



О санкционном пакете

В Евросоюзе уже не моются, не стирают одежду, туалетную бумагу у нас не закупают, не заправляют машины и не раздеваются дома, а клоуну нужен новый пакет. Старый он уже использовал.

Так официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на просьбу президента Украины Владимира Зеленского ввести новый пакет антироссийских санкций. О его необходимости на саммите стран G7 он заговорил, сославшись на то, что Москва якобы начала «новый этап эскалации». Захарова, комментируя требование Зеленского, напомнила, чем обернулись для Запада санкционные пакеты: европейцы вынуждены экономить воду, заправлять автомобили дорогим бензином и жить в квартирах с дискомфортной температурой.



О розыске Медведева

Понятно почему объявили в розыск. Им понадобилась консультация о трепанации черепа.

СБУ объявила в розыск сразу несколько российских политиков. В списке в числе первых оказался заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Его помощник Олег Осипов объяснил такой поворот событий с иронией и отсылкой на telegram-пост своего начальника, который не так давно написал, что «вежливые психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа» Владимиру Зеленскому, заявляющему о необходимости превентивных ударов по России.



О стране 404

Интересно, с учетом обширных географических познаний американцев, знают ли они точное место, где находится страна 404? А в Пиндостане еще один старый дурень нашелся, хоть и бывший. Леон Панетта, экс-директор ЦРУ и министр обороны, сказал, что США должны быть готовы использовать все военные средства, включая самолеты и крылатые ракеты, против России, чтобы гарантировать, что наша страна не сможет угрожать Украине.

Экс-президент России, а ныне зампред Совета Безопасности страны Дмитрий Медведев, комментируя предоставление Пентагоном Киеву оружия почти на $17 млрд, усомнился, знают ли американцы, где находится Украина. Ее он назвал «страной 404», что отсылает к известной «ошибке 404», с которой нередко сталкиваются интернет-пользователи. Куда более интересное название политик придумал для США, которые продолжают активно поддерживать киевский режим.

