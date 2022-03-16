Токаев выступил с программой политических реформ Казахстана — главное

«Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте, и это неправильно»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием к народу страны. Как и обещал после январских беспорядков, он представил программу политических реформ республики.

Затрагивает она и форму правления. Токаев предлагает уйти от «суперпрезидентства» — он назвал неправильным тот факт, что на сегодняшний день в республике «все замыкается на президенте».

— Нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана. Речь прежде всего идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Такая система обеспечит оптимальный баланс институтов власти и будет способствовать устойчивому развитию страны, — заявил Токаев.

От практики, которая сложилась в Казахстане, он предлагает отходить постепенно:

— Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте, и это неправильно. Нужно постепенно отходить от такой практики. Долгосрочные интересы государства для меня важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния, — заверил президент Казахстана.

Вместе с этим Токаев предложил внести в действующее законодательство норму, согласно которой членство президента в правящей партии Казахстана на период его полномочий прекращается:

— Предлагаю законодательно оформить обязанность президента прекратить членство в партии на период своих полномочий. Данная норма повысит политическую конкуренцию, обеспечит равные условия для развития всех партий.

Фото: kremlin.ru

Реформа затронет и родственников президента Казахстана. Им запретят занимать высокие посты в республике:

— Глава государства должен выступать незыблемым гарантом равенства возможностей для всех граждан. Поэтому для ближайших родственников президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе, — сообщил Токаев.

Реформировать он намерен и судебную систему Казахстана. В частности, он заговорил о создании в республике Конституционного суда и расширении перечня дел, которые могут рассматриваться в судах присяжных.

— Предлагаю создать в нашей стране Конституционный суд. Генеральному прокурору и уполномоченному по правам человека также следует предоставить возможность обратиться в Конституционный суд. Уверен, что эти инициативы станут важным шагом на пути построения справедливого и правового государства, — указал Токаев.

«Они пытались превратить Казахстан в поле битвы и разрушить наши мирные жизни»

Не оставил Токаев без внимания и январские беспорядки в Казахстане. Они и подтолкнули с реформированию политической системы в республике.

Токаев заявил, что «матерые преступники, вооруженные банды, изменники-чиновники» хотели устроить в стране государственный переворот. Причину он видит в следующем:

— При этом возникает вопрос: зачем они на это пошли? Ответ очевиден: в последние годы мы перешли к кардинальной модернизации, трансформации Казахстана, в различных сферах начаты масштабные преобразования. Это не понравилось некоторым влиятельным людям. Они хотели продолжать свои незаконные действия и в дальнейшем, — рассказал Токаев.

Он заявил, что организаторы беспорядков, которые вспыхнули в начале 2022 года, хотели отстранить его от власти:

— Террористы атаковали государственные органы, стратегические объекты и объекты бизнеса, стреляли в мирных жителей, чтобы очернить власть. Все это иностранные радикальные силы хотели использовать в своих целях. Они пытались превратить Казахстан в поле битвы и разрушить наши мирные жизни. Они хотели отстранить президента от власти, — заявил Токаев.

Пока же следствие «по делу о заговоре силовиков и их пособников продолжается». Оно идет «в интенсивном темпе в режиме секретности», пишет ТАСС.

— Впереди большая работа со свидетелями, проведение экспертиз, изучение различных данных, — сообщил Токаев.

Протесты в Казахстане вспыхнули в начале 2022 года. Началось все 2 января — в некоторых регионах страны прошли митинги из-за повышения цен на сжиженный газ. С 1 января стоимость литра этого топлива выросла почти вдвое — до 120 тенге ($0,27 — около 20 рублей). Требованием местного населения было понижение цены до 50—60 тенге ($0,13 — примерно 9 рублей). Токаеву пришлось отправить правительство Казахстана в отставку и попросить помощи у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).



Татьяна Демина