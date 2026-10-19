Герой России Александр Лапин утвержден на посту вице-премьера РТ по вопросам СВО

Сегодня Госсовет Татарстана согласовал его кандидатуру на этот пост

Фото: Артем Дергунов

Генерал-полковник РФ Александр Лапин назначен заместителем премьер-министра Татарстана. На этом посту он будет отвечать за поддержку участников СВО, взаимодействие с ветеранами СВО и фондом «Защитники Отечества». Сегодня Госсовет Татарстана согласовал его кандидатуру на этот пост — за проголосовали 100% депутатов.

Его кандидатуру внес раис Татарстана Рустам Минниханов, а представил — премьер-министр РТ Алексей Песошин. На прошедших выборах в Госдуму Александр Лапин баллотировался по списку «Единой России» от Татарстана, но отказался от мандата.

О предстоящем назначении на этот пост стало известно во время оглашения ежегодного послания раиса Госсовету РТ: «Принято решение о (...) назначении куратором этого направления Героя России генерала-полковника Александра Павловича Лапина в статусе вице-премьера республики», — заявил тогда Рустам Минниханов.

Лапин родился в Казани в 1964 году. Окончил Казанское танковое училище, Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального штаба. Служил в различных командных должностях в танковых и мотострелковых подразделениях, участвовал в военной операции в Сирии, а также командовал войсками Центрального военного округа (2017—2022). Под его руководством группировка «Центр» освободила ныне подшефный Татарстану Лисичанск. После этого президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России. Группировку «Север» генерал-полковник возглавил в марте 2024-го.

Луиза Игнатьева