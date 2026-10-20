Премьер Норвегии: Уиткофф и Путин встретятся в Санкт-Петербурге 21 октября

Песков подчеркнул, что Россия высоко ценит посреднические усилия США

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправится в Россию 21 октября. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, передает NRK.

— Уиткофф посетит Санкт-Петербург в среду. Там он встретится с Владимиром Путиным, — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль рассчитывает в ближайшее время организовать встречу Путина с американскими переговорщиками. По его словам, они смогут проинформировать российского лидера о контактах с украинцами и европейцами, а также продолжить обмен сигналами между Москвой и Вашингтоном. Песков подчеркнул, что Россия высоко ценит посреднические усилия США.

20 октября Норвегия анонсировала новый раунд переговоров по Украине с участием Владимира Зеленского, европейских представителей и спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По данным NYT, американские представители могут попытаться надавить на Зеленского, чтобы Киев согласился на территориальные уступки.

Ранее Дональд Трамп заявил, что готов к встрече с Путиным и Си Цзиньпином. По словам президента США, на встрече говорили бы в первую очередь о ядерном оружии и денуклеаризации.

Алсу Сабирзанова