Мишустин: в отношении России введено более 6 тысяч санкций

Даже в период пандемии внешнее давление на Россию не ослабевало ни на один день. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе с отчетом правительства.

По словам Мишустина, в отношении России введено уже свыше 6 тысяч санкций. Он обратил внимание, что западные страны «выдавливают» с соревнований российских спортсменов, в том числе паралимпийцев, переименовывают картины и так далее.

— Количество ограничений превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны. Всего их уже свыше шести тысяч, — рассказал председатель российского правительства. Удар сейчас наносится «по всем без разбора», обратил внимание он.

По мнению Мишустина, «санкционный шторм» был заранее спланирован. Однако их план провалился. Стабилизируется курс рубля и фондовый рынок.

— Вряд ли какая-то страна могла с этим справиться. Мы же выстояли, — заключил Мишустин.

Председатель правительства России в начале выступления рассказал, что результатом прошлого года стал уверенный рост экономики. Большинство предприятий смогли перенастроить свое дело. Во втором квартале 2021-го страна вышла на допандемийный уровень ВВП, по итогам прошлого года он увеличился на 4,7%.



Татьяна Демина