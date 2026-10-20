В России создадут Федерацию ски-альпинизма

Об этом сообщил на встрече с президентом министр спорта Михаил Дегтярев

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Всероссийскую федерацию ски-альпинизма создадут в стране. Об этом сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр спорта Михаил Дегтярев.

— Одну новую организацию нам предстоит создать — Всероссийскую федерацию ски-альпинизма. Первая медаль у нас была сейчас в Милане — серебро. Она будет создана в России, пока временно ее Федерация скалолазания развивает, — передает его слова пресс-служба Кремля.

По словам Дегтярева, Минспорта ведет «наступательную дипломатическую и юридическую операцию» по возвращению в мировой спорт.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Европейцы продолжают нам чинить препятствия — Евросоюз то визы не дает, то устраивает провокации. Работу по противодействию мы ведем вместе с МИД и с МОК. Здесь МОК нам в помощь, потому что Международный олимпийский комитет внес теперь изменения в условия проведения соревнований: они требуют от страны, претендующей на любой чемпионат, бумажный юридически обязывающий документ письменно гарантировать допуск всех спортсменов. Европейцы начали сейчас попадать в капкан, то есть они обязаны пустить и русских, и белорусов, и, как говорится, не хочется, — добавил он.

Напомним, 12 ноября сборная России по футболу проведет товарищеский матч со сборной Узбекистана. Эти две страны встретятся на уровне национальных команд во второй раз. Впервые сборные России и Узбекистана играли четыре года назад, в ноябре 2022-го. Тогда матч завершился со счетом 0:0.

Галия Гарифуллина