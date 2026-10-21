Патент уходит — бизнес в тень? Споры о налоговых режимах в Татарстане

Предприниматели готовятся к росту налоговой нагрузки. В ТПП предупреждают о риске возврата к наличным расчетам и уходу от ККТ

Фото: Реальное время

Посчитать «упущенные» при планировании будущего бюджета республики доходы от малого бизнеса и смягчить ему переход к более жестким налоговым режимам попросил депутатов Госсовета Татарстана зампредседателя Торгово-промышленной палаты Сергей Карпухин на парламентских слушаниях. Тем временем в ряде российских СМИ появились сообщения о том, что ассоциация «Деловая Россия» якобы предлагает отменить «обкатанную» в Татарстане систему АУСН, патентную и упрощенную системы налогообложения, как оказывающие деструктивное влияние на конкурентную среду. О том, чего просит татарстанский малый бизнес, насколько правдивы сообщения об инициативах организации и какими могут быть последствия от корректировок для малого бизнеса — выясняло «Реальное время».

«Техническая ошибка» на 4 млрд

О малом бизнесе замолвил слово в Госсовете Татарстана зампредседателя Торгово-промышленной палаты Татарстана Сергей Карпухин на парламентских слушаниях по проекту бюджета республики на 2027-й и последующие два года.

Он напомнил, что в 2026 году с началом реформы налогообложения МСП многие предприниматели с доходом, превышающим 20 млн рублей, потеряли право работать без НДС и применять патентную систему, а в 2027 году право на патент потеряют ИП с доходом за 2026 год более 15 млн рублей. И отметил, что потеря патента резко, в разы, увеличивает налоговую нагрузку и что не все мелкие предприниматели способны это пережить, особенно на селе и в малых городах, где мелкий бизнес не готов к сложному учету и высоким налогам.

Сергей Карпухин отметил, что потеря патента резко, в разы, увеличивает налоговую нагрузку и что не все мелкие предприниматели способны это пережить. взято с сайта Госсовета РТ

— На встречах с бизнесом, которые мы проводили совместно с Минэкономики, предприниматели просили о сохранении порога для применения ПСН в 20 млн рублей по аналогии с сохраненным порогом на право работать без НДС, — сообщил он. — Также они просили о переходном периоде в случае вынужденной потери права на ПСН вследствие снижения порога для ее применения. Нужно, чтобы налоговая нагрузка росла плавно, а не сразу в разы.

Карпухин отметил техническую ошибку при планировании доходов бюджета: прогнозируется резкое снижение доходов от субъектов малого бизнеса, применяющих спецрежимы — с 32 млрд рублей в 2027 году до 29,5 млрд в 2029-м, а в прогнозах на 2028—2029 не фигурируют доходы от АУСН, которые в 2027 году по плану должны принести в бюджет более 4 млрд рублей:

— С 1928 года судьба этого режима непонятна, и в заключении написано, что дальнейшие поступления не планируются. Но эти 4 миллиарда не выпадают! У нас огромное количество тех, кто применяет АУСН, они же не прекратят существовать, они будут продолжать платить налоги. При этом в [региональный] бюджет будет поступать не 4 млрд, а порядка 7 млрд рублей.

Зампредседателя ТПП передал депутатам просьбы представителей бизнеса:

установить пониженные налоговые ставки для бизнеса, который вынужденно перешел с патентной системы на УСН из-за превышения в 2026 году 15-миллионного порога по доходам — 3% по налогу на доходы и 7,5% по налогу с разницы между доходами и расходами;

продлить на 3 года действие пониженной ставки по УСН в 5% вместо 15% от разницы между доходами и расходами для обрабатывающих отраслей строительства, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, поскольку эта льгота является важной частью инвестиционной привлекательности республики.

— У бизнеса нет понимания, как планировать работу дальше, — подчеркнул Карпухин. — Если льготу не продлить, с 2027 года налоговая нагрузка для этих производств вырастет в три раза. Это поставит их в крайне тяжелые условия.

«Бизнесу необходимо дать время»

— Малому бизнесу, теряющему право на патентную систему налогообложения, необходимо дать время для адаптации к новым налоговым условиям и повышенной налоговой нагрузке, — пояснил зампредседателя ТПП РТ Сергей Карпухин «Реальному времени». — Мы предлагаем повышать нагрузку на него постепенно.

«Малому бизнесу, теряющему право на патентную систему налогообложения, необходимо дать время для адаптации к новым налоговым условиям и повышенной налоговой нагрузке», — пояснил Сергей Карпухин. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В частности, отказ от патентной системы, отметил он, приведет к резкому росту налоговой нагрузки, усложнению условий администрирования малым бизнесом своего налога: выбор патентной системы говорит о том, что бизнесу выгодна именно такая система налогообложения, и при ее отмене он будет платить больше.

— Отмена ПСН вынудит существенную часть предпринимателей вернуться в «тень» и перейти к использованию наличных расчетов без применения контрольно-кассовой техники предупредил Карпухин.

Предложения, которые не озвучивались

В российских СМИ сейчас обсуждаются налоговые инициативы общественной организации «Деловая Россия», представляющей интересы лидеров частных несырьевых компаний. В интернете был выложен документ, якобы разработанный этой организацией и содержащий предложения по трансформации российской экономики, в том числе — по изменению налоговых режимов.

В этом тексте, в частности, говорится, что «специальные налоговые режимы, включающие самозанятость (НПД), упрощенные и вмененные системы налогообложения для ИП и юридических лиц в ряде случаев оказывают деструктивный эффект на конкурентную среду» и предлагается, «помимо проработки комплексного подхода к реформированию системы специальных налоговых режимов, ориентированных на развитие МСП, <…> рассмотреть и оценить на предмет целесообразности реализации уже в 2027 г. следующие конкретные решения:

отмена налоговых режимов (УСН и АвтоУСН) от базы «Доходы»; — отмена ПСН;

выравнивание пороговых значений для применения НДС по специальным режимам налогообложения (включая АвтоУСН и УСН);

отмена права субъектов Российской Федерации устанавливать пониженные ставки УСН или запрет на применение таких ставок к выручке от покупателей, расположенных (проживающих или ведущих деятельность) за пределами такого субъекта Российской Федерации».

Для Татарстана принятие подобных предложений обернулось бы двойным потрясением, поскольку именно наша республика стала одним из пилотных регионов, где «обкатывалась» система АУСН. Но впоследствии глава «Деловой России» Алексей Репик, общаясь с журналистами, опроверг утверждения об этих предложениях. При этом он подтвердил необходимость обсуждения новых порогов НДС для АУСН и высказал мнение, что режим самозанятости необходимо сохранить только для «настоящих» самозанятых.

В татарстанском отделении «Деловой России» также сообщили «Реальному времени», что организация не выступает за отмену специальных налоговых режимов, а «предложения», ставшие предметом обсуждения в СМИ, нигде от имени организации не озвучивались.

«Договариваться надо»

Позицию «Деловой России» относительно перспектив трансформации действующей налоговой системы «Реальному времени» разъяснил исполнительный директор Татарстанского отделения «Деловой России» Булат Насыйбуллин:

— Мы считаем, что упрощенная система нужна, но в будущем ее стоит перевести на полностью автоматизированный формат — по аналогии с АУСН. Нынешний порог освобождения от НДС в 20 млн рублей выглядит разумным, и опускать его ниже мы не видим необходимости. При этом для небольших региональных бизнесов — гостиниц, кафе, компаний сферы услуг — порог можно было бы поднять до 60 млн рублей. Важно, чтобы правила не подталкивали бизнес уходить в тень. Резко отменять действующие режимы, по нашему мнению, не нужно, но договариваться о том, как будет устроено налогообложение малого и среднего бизнеса дальше, стоит уже сейчас.

По его словам, в ассоциации считают, что именно к автоматизированной модели должна со временем прийти вся «упрощенка», а порог для ее применения в 60 млн рублей можно сохранить, если вывести из режима оптовую торговлю, поскольку в этом случае заметные потери бюджету не грозят. Он подчеркнул: организацию «настораживает» то, насколько быстро выросло число плательщиков АУСН, при том что значительная часть новичков — это торговые компании, нередко связанные друг с другом или с крупными импортерами, которые в результате оказались в более выгодном положении, чем бизнес на общей системе, тогда как небольшие региональные предприятия, которым этот режим действительно помог бы, так и остались на обычной «упрощенке».

На вопрос о позиции ассоциации в отношении права регионов устанавливать пониженные ставки УСН, запреты на применение пониженных ставок и тому подобное, представитель регионального отделения организации ответил, что в ней исходят из того, что правильно поддерживать бизнес адресно — через прямые меры и гранты.

— Вместе с тем у региональных полномочий есть очевидные плюсы, — сказал он. — Это рабочий инструмент, позволяющий быстро помочь конкретной территории или отрасли, которая оказалась в сложной ситуации. Хороший пример — приграничные регионы, где бизнесу сейчас нужна особая поддержка. Такие меры особенно оправданы как временные, чтобы снять самые острые проблемы. Важно лишь, чтобы условия оставались предсказуемыми, а любые изменения вводились с понятным переходным периодом.

А режим самозанятости, добавил он, однозначно нужно сохранить, потому что именно благодаря ему очень много людей вышли из «тени». При этом в организации придерживаются мнения, что этот режим должен действовать только для тех, кто «действительно трудится на себя и сотрудничает с разными заказчиками» — для репетиторов, парикмахеров, людей творческих профессий, специалистов, которые обслуживают несколько компаний. Главным критерием для самозанятости должно быть условие: если человек выполняет основную работу в компании, он, по сути, ее сотрудник, а не самозанятый. В организации предлагают разделить категории самозанятых по этому принципу, и для тех, кто реально работает самостоятельно, заметно улучшить условия «за счет средств, которые удастся сохранить, пресекая злоупотребления».

В «Деловой России» предлагают разделить категории самозанятых по этому принципу, и для тех, кто реально работает самостоятельно, заметно улучшить условия «за счет средств, которые удастся сохранить, пресекая злоупотребления». Максим Платонов / realnoevremya.ru

— До окончания срока действия режима в 2028 году еще есть время, и его нужно использовать, чтобы выработать такую модель, — говорит Насыйбуллин. — Основная проблема в том, что под видом самозанятости часто скрываются обычные трудовые отношения. Больше всего это заметно в такси, на складах и в службах доставки, в том числе у маркетплейсов. Из-за этого работникам выгоднее уходить из компаний, которые честно платят налоги и взносы, конкуренция становится неравной, а бюджет недополучает средства на здравоохранение и пенсии. Страдают и сами самозанятые, которые работают по-настоящему. Решение мы видим в том, чтобы выровнять налоговую нагрузку и социальные гарантии вне зависимости от того, как оформлен договор, и четко прописать в законе, что считается трудовыми отношениями.

Ассоциация, подтвердил он, считает, что и патентная система, как и любой специальный режим, требует внимательной оценки — насколько патент используется по назначению и не создает ли перекосов в конкуренции. Ее судьбу, считают в объединении, нужно решать в рамках общей дискуссии о будущем налогообложения малого бизнеса и принципиально, чтобы такие режимы служили реальному малому бизнесу, а любые изменения обсуждались заранее и вводились постепенно.

«Малый бизнес уже в ущемленных условиях»

Будущее — за автоматизированным налоговым учетом для мелкого бизнеса, но в этом плане у АУСН есть конкуренты в виде банковских услуг, считает эксперт «Реального времени», экономист, глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов:

— АУСН удобна тем, что за небольшую доплату автоматически рассчитывает налоги. Экономия на бухгалтерских расходах не совсем очевидна, но она выгодна для тех предпринимателей, у которых немного бухгалтерской работы. Но там много еще «детских болезней», которые до конца не устранены, например, иногда фиксируются не все операции, а некоторые операции, такие как возвраты, фиксируются некорректно.

Рустем Шайахметов полагает, что предприятия постепенно будут переходить на АУСН, но некоторые отдадут предпочтение банкам, которые предоставляют аналогичные услуги бесплатно. При этом, подчеркнул он, клиенты банков примут на себя риски ошибок и ответственность за них, если банки будут допускать таковые.

Не верит он и в «отмену» самозанятости в ближайшие годы. Что же касается шума вокруг якобы разработанных «Деловой Россией» предложений по отмене специальных налоговых режимов — самозанятости, УСН, патентов, то, по мнению Шайахметова, большинство из них не только нецелесообразны, но и не реализуемы в существующей экономической ситуации:

— Я считаю, что сейчас самозанятость отменять не будут. Нельзя трогать и специальный режим налогообложения, прежде всего касающийся малого бизнеса — УСН, он показал свою эффективность. Если мы эту возможность для малого бизнеса уберем, на смену ему придут сетевые структуры. В итоге бизнес, который дает рабочие места, и в котором фактически занято уже порядка 30% населения, будет вынужден закрываться, уйдут ремесла и тому подобные нишевые направления, а если спрос на эти направления останется, цены там вырастут.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Он подчеркнул: сегодня в России малый бизнес, который, что важно, в основном работает на внутренний рынок, уже находится в ущемленных условиях: из-за ненадежности малых предприятий арендодатели устанавливают для них более высокие, чем сетевикам, ставки арендной платы, а работники уходят от них в сетевые магазины и т. п., поскольку там и работа, и зарплата более стабильны.

— Сегодня вырос НДС, снизился порог НДС, достаточно жестко ведется борьба с серыми выплатами, и все это ухудшает ситуацию для малого бизнеса, который, используя наличные платежи, зачастую уходит от налогов. Но, с другой стороны, это позволяет им выживать! Мы в чем-то сейчас повторяем 1995—1996 годы, когда те же вопросы ставились, а в итоге в 1998 мы пришли к дефолту. Спасибо, что тогда был Примаков — он многие важные вещи сделал в плане налогов. И налоги, кстати, в начале 2000-х были существенно ниже, а темпы развития экономики — существенно выше.

При этом эксперт «Реального времени» полагает, что во имя здоровой конкуренции следует отнять у регионов право самостоятельно устанавливать ставки налога:

— Снижая их, регионы начинают пытаться перетянуть бизнес в свою сторону, а должна быть единая среда и единые условия для всех, чтобы не было такой «экономической» миграции. Она ведь в большинстве случаев фиктивная: например, компания осуществляет деятельность в Татарстане, а числится в Удмуртии. Я согласен с тем, что должны быть единые правила игры!

А зампредседателя ТПП РТ Сергей Карпухин рассказал «Реальному времени», что в связи с появлением в СМИ информации о предложениях общественников, ТПП ОР подготовила возражения, в которых выражено «несогласие по принципиальным моментам, затрагивающим интересы малого бизнеса».

