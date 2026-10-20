Казань включили в топ популярных городов для новогодних поездок
Также в списке — Санкт-Петербург, Москва, Сочи и Кисловодск
Казань включили в топ популярных городов для новогодних поездок. Также в списке — Санкт-Петербург, Москва, Сочи и Кисловодск, сообщили в «Авито Путешествиях».
Средняя стоимость посуточной аренды квартиры на праздники составляет 5,7 тыс. рублей. Дешевле всего снять жилье в Кисловодске (в среднем 5,4 тыс. рублей за ночь), а дороже — в Москве (7,3 тыс. рублей).
При этом в целом по России загородные дома и коттеджи лидируют по спросу на посуточную аренду. На них приходится 67% и 25% бронирований загородного жилья соответственно. Также за год увеличилась востребованность гостевых домов (+103%) и баз отдыха (+30%).
Любимые направления для отдыха за городом — Московская и Ленинградская области, Карачаево-Черкесия, Челябинская и Кемеровская области. В топ-10 также попали Краснодарский край, Карелия, Башкортостан, Нижегородская и Самарская области.
Напомним, Татарстан стал одним из самых популярных регионов для отдыха на природе на ноябрьские праздники. Республика вошла в список лидеров наряду с Московской областью, Краснодарским краем, Нижегородской и Свердловской областями, Карелией, Самарской и Челябинской областями и Башкирией. При этом спрос на аренду загородных домов в Татарстане вырос заметнее всего — на 53%.
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