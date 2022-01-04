В Болгаре начался Всероссийский мусульманский форум

В Болгаре открылся Всероссийский мусульманский форум — первое мероприятие Года 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Мероприятие — своеобразный съезд российских мусульман на реку Итиль. В нем принимают участие единоверцы из Татарстана, Москвы, Ленинградской Свердловской областей, Кузбасса, Башкортостана, Марий Эл и других регионов России.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Форум будет длиться четыре дня. Эксперты, ученые, популярные проповедники выступят с научно-познавательными лекциями, вагазами, презентациями и дадут мастер-классы.

На мероприятии впервые представят расширенный трейлер документально-художественного фильма «Ибн Фадлан» и историко-приключенческий полнометражный анимационный фильм “Билал”, озвученный на татарский язык в студии телеканала “Хузур ТВ”.

Завтра, 5 января, на форуме выступят муфтий Татарстана Камиль хазрата Самигуллин, ректора РИИ и КИУ, председатель Всероссийского совета по исламскому образованию Рафик хазрата Мухаметшин.

В ноябре в Татарстане создали межведомственную рабочую группу, которая займется координацией мероприятий, проводимых при подготовке и проведении в 2022 году празднования 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией.



Татьяна Леухина