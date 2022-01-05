Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства Казахстана

Фото: пресс-служба Президента Республики Казахстан

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства. Документ уже опубликован, в нем говорится:

«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю принять отставку Правительства Республики Казахстан».

Исполнение обязанностей премьер-министра страны на экс-министра финансов Алихана Смаилова. До утверждения нового состава правительства республики министры, отправленные в отставку, продолжат исполнять обязанности. Указ вводится в действие со дня подписания.

Напомним, со 2 января Казахстан захлестнула волна протестов против резкого повышения цены на сжиженный газ. Протестанты в крупных городах Казахстана требовали отставки правительства. Минувшей ночью это переросло в столкновения с силовиками: на улицы вышла военная техника, правоохранители применяли светошумовые гранаты и, по сообщениям некоторых источников, стреляли в людей, предположительно, резиновыми пулями.

В Алматы и Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения и комендантский час.



Людмила Губаева