Большинство стран ЕС не поддержали идею Финляндии по визам для россиян

Глава МИД Чехии напомнил, что подобные инициативы уже выдвигались, но не принесли результатов

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Большинство стран Евросоюза не поддерживают инициативу Финляндии прекратить выдачу туристических виз россиянам по всему ЕС. Об этом сообщил глава МИД Чехии Петр Мацинка, передает ТАСС.

— Есть страны, которые этого не хотят, и их большинство. Учитывая, что очень большое число стран ЕС не присоединилось к финской инициативе, очевидно, что общеевропейское решение не вырисовывается. Поэтому мы придерживаемся нашего национального подхода, — сказал он.

Мацинка напомнил, что подобные инициативы уже выдвигались, но не принесли результатов. Чехия после 24 февраля 2022 года на национальном уровне прекратила выдачу виз гражданам России — сейчас они предоставляются только по гуманитарным соображениям.

Напомним, предложил приостановить оформление туристических виз для россиян премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. По его словам, такое решение нужно в связи с соображениями безопасности.

Алсу Сабирзанова