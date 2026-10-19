Большинство стран ЕС не поддержали идею Финляндии по визам для россиян
Глава МИД Чехии напомнил, что подобные инициативы уже выдвигались, но не принесли результатов
Большинство стран Евросоюза не поддерживают инициативу Финляндии прекратить выдачу туристических виз россиянам по всему ЕС. Об этом сообщил глава МИД Чехии Петр Мацинка, передает ТАСС.
— Есть страны, которые этого не хотят, и их большинство. Учитывая, что очень большое число стран ЕС не присоединилось к финской инициативе, очевидно, что общеевропейское решение не вырисовывается. Поэтому мы придерживаемся нашего национального подхода, — сказал он.
Мацинка напомнил, что подобные инициативы уже выдвигались, но не принесли результатов. Чехия после 24 февраля 2022 года на национальном уровне прекратила выдачу виз гражданам России — сейчас они предоставляются только по гуманитарным соображениям.
Напомним, предложил приостановить оформление туристических виз для россиян премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. По его словам, такое решение нужно в связи с соображениями безопасности.
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