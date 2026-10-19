В Татарстане объявили аукцион на поставку самоходного мульчера за 29,5 млн

Заявки принимаются с 16 по 26 октября 2026 года, процедура подачи предложений о цене назначена на 26 октября

Госкомитет Татарстана по закупкам объявил электронный аукцион на поставку самоходного мульчера. Начальная цена контракта составляет 29,5 млн рублей, следует из информации о закупке.

Заявки принимаются с 16 по 26 октября 2026 года, процедура подачи предложений о цене назначена на 26 октября, подведение итогов — на 28 октября.

Согласно техническому заданию, машина должна иметь автономный отопитель кабины, гидравлический двусторонний привод мульчера с аксиально-поршневыми регулируемыми гидромоторами объемом не менее 160, а также быть способной измельчать деревья диаметром не менее 450 мм.

К участникам предъявляются дополнительные требования: наличие за последние три года исполненного контракта или договора по 44-ФЗ или 223-ФЗ стоимостью не менее 20% начальной цены. В соответствии с постановлением правительства №1875 на закупку распространяется запрет на иностранные товары.

Ранее сообщалось, что госзакупки в Татарстане за 8 месяцев выросли на 12%, до 349 млрд рублей. Лидером спроса остается строительный сектор, включая дорожное строительство, на который пришлось около 70% всего объема рынка.

Алсу Сабирзанова