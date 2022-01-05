В Талдыкоргане протестующие снесли и распилили пополам памятник Назарбаеву

Фото: соцсети

В казахстанском городе Талдыкоргане протестующие снесли памятник бывшему президенту страны Нурсултану Назарбаеву. Фотографии появились в соцсети.

На кадрах видно, что памятник распилили пополам. Обе его части лежат на брусчатке рядом с местом, где монумент совсем недавно стоял.

Протестующие снесли памятник с помощью веревок. Они привязали их к нему и повалили. Видео с места событий опубликовано в соцсети.

Протесты в Казахстане не утихают вот уже несколько дней. Митингующие захватывают здания администраций, жгут полицейские машины, нападают на стражей закона и отбирают у них оружие. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина