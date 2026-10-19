Власти Италии сократили срок оформления виз для россиян

Летом в связи с большим количеством заявлений ожидание визы растягивалось до двух месяцев

Фото: Татьяна Демина

Визовый центр Италии в Москве сообщил о сокращении срока рассмотрения заявлений на туристическую визу — с 60 до 45 дней. Заявителям рекомендуют учитывать новые сроки при планировании поездки.

В АТОР добавили, что летом в связи с большим количеством заявлений ожидание итальянской шенгенской визы растягивалось до двух месяцев. Так, в регионах, которые обслуживает другой итальянский визовый оператор — AlmavivA, ситуация пока прежняя. Компания предупредила, что на фоне высокого спроса рассмотрение документов может занимать более 45 дней.

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Никита Егоров