Платежная система Letim в Турции прекращает работу с 30 ноября

До этой даты деньги на счету можно потратить на покупки в офлайне или онлайне, а также вывести на счет в российском банке

Фото: Арсений Фавстрицкий

Платежная система Letim, популярная у российских туристов в Турции, полностью останавливает работу с 30 ноября. Об этом сообщается на сайте сервиса.

— Letim прекратит свою работу 30 ноября 2026 года, — говорится в уведомлении.

До этой даты деньги на счету можно потратить на покупки в офлайне или онлайне, а также вывести на счет в российском банке. Снятие наличных и переводы на банковские счета в Турции уже отключены. После 30 ноября вернуть средства можно будет только через обращение в поддержку.

Приложение Letim позиционировалось как электронный кошелек для российских туристов, созданный после прекращения работы карт «Мир» в Турции. Оно работало с 2023 года.

Ранее сообщалось, что США включили российскую платежную систему A7 в санкции по Ирану.

Алсу Сабирзанова