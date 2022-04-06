Ушел из жизни Владимир Жириновский

После тяжелой и продолжительной болезни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России, — написал Володин в своем телеграм-канале.



Смерть Жириновского подтвердили и в ЛДПР. В партии смерть политика назвали ударом для всей России, для армии его сторонников.

— Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира, — говорится в сообщении.

Лидера ЛДПР госпитализировали в больницу в феврале. А в конце марта в СМИ стали появляться массовые сообщения о его смерти, которые впоследствии были опровергнуты. Как рассказал тогда пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, политик находился в тяжелом состоянии в больнице.

В сентябре 2019 года на пленарном заседании Госдумы Жириновский определил главного виновника неблагополучия «русских регионов». Он заявил, что Кремль якобы «кормит» Казань и другие национальные регионы, что является «средневековым мракобесием». Подробнее — в материале «Реального времени».

После высказывания лидера ЛДПР о том, что «Казань завалили деньгами», депутат Госсовета Татарстана от ЛДПР Эдуард Шарафиев приостановил свое членство в партии.



Диана Жиленкова